DRAGHI, SE CI SEI PER IL QUIRINALE, BATTI UN COLPO! – I PARTITI ASPETTANO UN SEGNALE DI “MARIOPIO” CHE NON ARRIVERÀ: NON PERCHÉ NON VOGLIA SUCCEDERE A MATTARELLA, MA PERCHÉ FORMALIZZARE QUESTA VOLONTÀ RISCHIEREBBE DI TRASFORMARLO IN BERSAGLIO. E A QUEL PUNTO FINIREBBE IMPALLINATO E “FRITTO” – INTANTO A PALAZZO CHIGI CI SI FA QUESTA DOMANDA: SE NON CI SONO LE CONDIZIONI POLITICHE PER IL COLLE, PERCHÉ DOVREBBERO ESSERCI PER CONTINUARE AL GOVERNO? TRADOTTO: DRAGHI POTREBBE RIMANERE PREMIER, MA SOLO CON UN MATTARELLA BIS