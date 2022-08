Da “Il Venerdì di Repubblica”

Natalia Aspesi

Cara Aspesi, capisco la stanchezza e probabilmente la nausea per la politica italiana ma, la rassegnazione, la resa no. Naturalmente il rispetto dell'ordinamento democratico impone a lei, a me, a tutti gli italiani rispetto del risultato che uscirà dalle urne.

Ma questo vale per il dopo: prima che accada, chi ha a cuore le sorti del Paese non può marcare visita, assentarsi, astenersi dal prendere posizione. Potrei farlo io e i tanti italiani ignoti cittadini.

SILVIO BERLUSCONI - GIORGIA MELONI - MATTEO SALVINI

Non dovrebbe farlo chi ha un ruolo pubblicamente riconosciuto e a maggior ragione chi fa parte del mondo della cultura. Dunque mi perdoni l'irriverenza e «torni a bordo, cazzo!». Il Paese ne ha bisogno.

Vincenzo

Risposta di Natalia Aspesi:

Lei mi lusinga, con quel meraviglioso grido del capitano De Falco contro il fragile Schettino, mi lusinga molto. Cioè lei vuole dire che qualcuno mi legge e mi ascolta.

Mi darò delle arie. Nel frattempo, rinsavita da uno dei tanti momenti di vero dolore che provo in questo periodo, qualcosa ho scritto, tanto da irritare quel buonuomo di Sallusti che sul suo giornale, in neretto, mi ha dato simpaticamente della "stronza", cosa che effettivamente sono e con molto gusto, come la maggior parte delle molto vecchie.

alessandro sallusti foto di bacco (3)

Il nervosismo infantile di quel collega mi ha messo così di buon umore da obbligarmi a non rassegnarmi. E quindi eccomi di nuovo a bordo. La sinistra continua a farmi sospirare, la sento fuori tempo, con Letta, i suoi sorrisi e mai un bello scatto umano che lo renda meno elegante ma più combattivo, con certe femministe in delirio she-Hulk, e non è un gran spettacolo assistere alla lotta per il seggio che si vuole anche sicuro, tanto per non far fatica, e senza una idea, un progetto, un impegno che riguardi il futuro del Paese.

enrico letta con gli occhi della tigre

Dei fratelli De Rege con in mezzo la Meloni che li sta dissanguando non si sa che dire se non che a me fanno impressione, ma è il successo di lei che resta un mistero, qui ci vuole uno studio psicosociale.

Eppure azzardo, la destra non vincerà: la stan facendo troppo facile, sono troppo sicuri e non è detto che Padre Pio sia dalla loro parte.

