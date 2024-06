“DETTA GIORGIA” NON SUPERA BERLUSCONI – LA MELONI HA OTTENUTO 2 MILIONI E 300MILA PREFERENZE: NEL 2009 SILVIO RAGGIUNSE 2,7 MILIONI (RECORD DI SEMPRE) – LA LEGA A TRAZIONE VANNACCI: IL GENERALE HA SUPERATO IL MEZZO MILIONE DI “DECIME” – EFFETTO ILARIA SALIS SU AVS: LA “CACCIATRICE DI NAZISTI” OTTIENE PIÙ DI 150MILA PREFERENZE – IL PD RINGRAZIA “RIFORMISTI” E CACICCHI: DECARO SFIORA I 500MILA VOTI, BONACCINI A QUOTA 380MILA: DELUDE IL “PACIFINTO” MARCO TARQUINIO, CHE PRENDE MENO DI 30MILA VOTI. L'EX DIRETTORE DI "AVVENIRE" È ARRIVATO SETTIMO AL CENTRO E NON ENTRERÀ ALL'EUROPARLAMENTO...

LE PREFERENZE

ITALIA NORD OCCIDENTALE

MELONI (FDI) – 611.648

STRADA (PD) – 273.676

VANNACCI (LEGA) – 183.731

SALIS (AVS) – 121.958

TAJANI (FI) – 104.703

PEDULLA' GAETANO 15.549

ITALIA NORD ORIENTALE

MELONI (FDI) - 484.941

BONACCINI (PD) - 380.063

VANNACCI (LEGA) - 139.790

TAJANI (FI) - 60.652

LUCANO (AVS) - 41.997

PIGNEDOLI (M5S) - 14.741

ITALIA CENTRALE

MELONI (FDI) - 453.825

SCHLEIN (PD) - 120.735

VANNACCI (LEGA) - 95.186

TAJANI (FI) - 80.811

MARINO (PD) 24.562

MORACE (M5S) - 22.536

ITALIA MERIDIONALE

MELONI (FDI) - 543.805

DECARO (PD) - 493.774

TRIDICO (M5S) - 115.281

TAJANI (FI) - 143.628

LUCANO (AVS) 75.197

VANNACCI (LEGA) - 71.845

ISOLE

MELONI (FDI) - 241.829

SCHLEIN (PD) - 84.518

ANTOCI (M5S) - 64.478

SALIS (AVS) - 50.366

VANNACCI (LEGA) - 35.102

Vannacci vince la sfida delle preferenze alle europee: sarà parlamentare Ue

Roberto Vannacci vince la sfida delle preferenze nella Lega alle elezioni europee 2024 e sederà all'Europarlamento. Il generale, candidato da indipendente nelle file del Carroccio, fa il pieno di voti: oltre 517mila (a scrutinio non ancora ultimato), primo in quattro delle cinque circoscrizioni (solo le isole lo relegano al secondo posto). Andando nel dettaglio, Vannacci totalizza 178.773 nel Nord Ovest, anche se era ultimo in lista (115.793 in Lombardia); 138.308 nel Nord Est; 94.209 nel Centro; 70.988 al Sud; 34.779 nelle Isole. […]

Europee: preferenze boom per Meloni, Salis sopra 150mila

Un bagno di preferenze per Giorgia Meloni. Ma anche un ottimo risultato dei candidati più attesi, come Roberto Vannacci e Ilaria Salis. Insieme ad Antonio Decaro, che ha fatto il pieno di voti al Sud, sono i grandi vincitori della partita delle preferenze. Delude, invece, l’ex direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. Pesantissimo, poi, il flop per Carlo Calenda.

[…] Meloni è stata la protagonista indiscussa delle elezioni europee 2024: ha ottenuto poco meno 2 milioni e 300mila preferenze, avvicinandosi al record di Silvio Berlusconi del 2009, quando l’allora leader di Forza Italia riuscì a ottenere 2 milioni e 700mila preferenze. Il dato va però parametrato con l’affluenza: 15 anni fa era sopra il 65 per cento, nel voto di sabato e domenica non ha raggiunto nemmeno il 50 per cento.

La migliore performance della presidente del Consiglio è arrivata nella circoscrizione Italia nord-occidentale con oltre 580mila voti personali conseguiti. Superata la soglia dei 500mila pure al Sud. […]

[…] Il generale Vannacci approda nell’Europarlamento forte di un ampio consenso: ha superato in totale le 500mila preferenze, facendo il pieno soprattutto al Nord, sfruttando comunque il traino del partito di Salvini.

Vannacci è risultato il più votato della Lega in 4 circoscrizioni su 5: solo nelle Isole è stato sopravanzato dall’altro candidato leghista, Raffaele Stancanelli. […] Il voto dell’8-9 giugno consegna dunque un Vannacci cruciale per la Lega.

[…] Ilaria Salis, capolista di Alleanza verdi-sinistra in Italia nord-occidentale e nelle Isole, è andata oltre le previsioni superando nettamente la soglia dei 150mila voti. Un dato notevole per l’insegnante, attualmente agli arresti domiciliare in Ungheria […].

In Avs anche l’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, esulta per una buona performance: candidato in 4 circoscrizioni su 5 ha collezionato oltre 150mila preferenze. L’altro nome sotto i riflettori, Ignazio Marino, porta a casa 25mila preferenze al Centro, risultando in testa alla sua lista [+…

[…] Nel Partito democratico la segretaria Elly Schlein è risultata prima per voti ottenuti al Centro, ma senza sfondare. La leader dem ha preso circa 120mila preferenze, davanti al sindaco di Firenze uscente, Dario Nardella, e a Matteo Ricci, primo cittadino in scadenza di mandato a Pesaro. Solo quarto il deputato ed ex presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Pesante, invece, il flop di Marco Tarquinio. Il giornalista, candidato indipendente anti-Nato nelle liste del Pd, è settimo con meno di 30mila voti.

Il vero mattatore è comunque Antonio Decaro, sindaco di Bari che si avvicina alla soglia del mezzo milione in una sola circoscrizione, quella del Sud, (a poche sezioni da scrutinare era a 490mila). Bene anche la giornalista Lucia Annunziata, nettamente sopra i 200mila voti nel Mezzogiorno, mentre il terzo più votato in questa circoscrizione è il campione di preferenze, l’ex deputato Lello Topo che ha sopravanzato addirittura la vicepresidente del parlamento europeo, Pina Picierno.

Al Nord-est Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna, porta a casa 375mila voti personali, davanti al deputato Alessandro Zan, volto noto per le battaglia sui diritti Lgbti (e che ha conquistato 70mila voti anche nella circoscrizione Nord-ovest), e all’eurodeputata uscente, Alessanda Moretti. Bene al Nord-ovest la capolista Cecilia Strada con un gruzzolo di 250mila voti, e Giorgi Gori, il sindaco di Bergamo, attestato su 200mila preferenze. Solo quarta e quinta posizione per i due eurodeputati uscenti Irene Tinagli e Brando Benifei.

[…] La profezia di Salvini si è avverata: Vannacci ha ottenuto molti più voti del segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, che ha portato a casa meno di 400mila preferenze totali nelle 4 circoscrizioni in cui era presente (mancava solo nelle Isole). […]

In un Movimento 5 stelle uscito a pezzi dalle europee, una consolazione è la performance dell’ex presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, che ha superato i 110mila voti nella circoscrizione Sud, conquistandosi un seggio nel prossimo europarlamento.

[…] Amaro in bocca per Matteo Renzi, candidato con Stati uniti d’Europa: il risultato personale è buono con 185mila voti (non era candidato solo nella circoscrizione Nord-est). Ma il gruzzolo di consensi non è bastato al raggiungimento della soglia di sbarramento del 4 per cento. Il progetto elettorale di +Europa e Italia viva sembra quindi destinato a finire qua.

Male, in termini di preferenze, anche Carlo Calenda sceso in campo per trainare la sua Azione. L’ex ministro è abbondantemente sotto i 100mila voti: si attesta intorno a quota 75mila. Un’altra amarezza dopo il mancato raggiungimento del quorum della sua lista. […]

