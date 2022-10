“DIAMO IL REDDITO DI CITTADINANZA ALLE DONNE COSÌ NON AMMAZZANO UNA VITA” – MAURIZIO GASPARRI, CHE HA APPENA PRESENTATO UN DISEGNO DI LEGGE CONTRO L'ABORTO, A “LA ZANZARA”: “DIAMO MILLE EURO A QUELLE CHE DICONO: AMMAZZO IL FETO PERCHE' POI NON LO POSSO SFAMARE” – POI DIFENDE BERLUSCONI SUGLI AUDIO RUBATI: “NON HA DETTO DELLE CAZZATE, LUI VUOLE RIFARE UNA PRATICA DI MARE” (CIAO CORE) – E QUANDO CRUCIANI GLI OFFRE UNA CANNA, COMPRATA A 13 EURO DA UN EXTRACOMUNITARIO ALLA STAZIONE TERMINI, LUI... – VIDEO

Da La Zanzara - Radio 24

maurizio gasparri la zanzara

Maurizio Gasparri (vicepresidente del Senato) senza freni a La Zanzara su Radio 24 su aborto, cannabis e audio Berlusconi. “Sono contro l’aborto, diamo alternativa alle donne che hanno bisogno”. “Diamo il reddito di cittadinanza alle donne, così non ammazzano una vita”.

Cruciani gli offre una canna (comprata a 13 euro da un extracomunitario alla Stazione Termini) e lui: “No, grazie. E dico che in questa legislatura non ci sarà mai la legalizzazione delle droghe leggere. Mai. La marijnuana provoca danni gravi è dimostrato, bisogna combattere tutte le droghe”.

E aggiunge: “Adozione gay? Mai, i bambini nascono da un padre e una madre, lo dice la biologia. Se crescono all’interno di una coppia omosessuale hanno meno equilibrio”. “Le coppie etero vanno privilegiate sui gay per l’adozione”. “Putin? Ha fatto azione criminale, ma se vogliamo arrestarlo allora arrestiamo anche XI Jinping, che nega i diritti al suo popolo”

maurizio gasparri giuseppe cruciani la zanzara

A La Zanzara su Radio 24 il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (Forza Italia) afferma di essere antiabortista. Gasparri ha depositato un disegno di legge (“non è la prima volta”, dice, “è dal 2009 che lo faccio”) che riconosce la capacità giuridica del nascituro, cosa che di fatto cancella l’aborto e lo considera alla stregua di un omicidio. Dice Gasparri: “proposta considerata dal PD come inaudita.

maurizio gasparri giuseppe cruciani la zanzara

A La Zanzara “Radio 24” in studio da Giuseppe Cruciani e David Parenzo non si tira indietro e dichiara: “Sono per tutelare la vita, secondo me una donna non deve abortire. Sono contro l’aborto. Con questo disegno di legge mi accontenterei di un dibattito parlamentare sulla vita perché deve esserci un’alternativa all’aborto. Se vuoi abortire fallo, ma deve esserci un'alternativa. Prima di abortire ti offro un’alternativa che oggi non viene data, non c’è una lira, non c’è un euro…”.

maurizio gasparri foto di bacco

Poi propone: “Diamo il reddito di cittadinanza alle donne che non vogliono abortire. A una donna che è tentata di abortire per problemi economici diamogli mille euro, se è spinta solo da un problema di povertà, un problema materiale. Diamolo a quelle che dicono: lo ammazzo perché non lo posso sfamare”.

A un certo punto Giuseppe Cruciani strappa davanti a lui la proposta di legge sull’aborto: “Mi fa orrore”. E Gasparri: “Questo è un gesto intollerante”. Poi dice di essere contrario alle adozioni gay: “Siamo nati dall’incontro tra un uomo e una donna, è un fatto biologico non religioso. Sono contro l’utero in affitto e non dobbiamo incoraggiare questa pratica. Ci sono più domande di coppie eterosessuali che vogliono adottare, bisogna riproporre nell’adozione il contesto della famiglia naturale. Vanno privilegiate queste famiglie. Il caso Vendola? Vorrei capire se ha pagato. Li comprano? Non si comprano i bambini, da noi è illegale. Le persone non si comprano, altrimenti lei compra anche gli schiavi per lavorare. E comunque un bambino all’interno di una coppia eterosessuale cresce con maggiore equilibrio”.

maurizio gasparri foto di bacco (8)

Lei ha presentato anche un disegno di legge per chiudere i negozi di cannabis light, perchè far chiudere delle attività economiche?: “Le droghe fanno male tutte in maniera diversa. Anche la marijuana crea danni gravi, è dimostrato scientificamente. Spesso i negozi di cannabis light vendono una percentuale non consentita di sostanza, succede in molti negozi. Io voglio abolire tutte le droghe, cannabis compresa, fa male è sbagliato anche in una quantità limitata. Ogni giorno c’è un incidente perché qualcuno ha usato droga”.

A quel punto Cruciani gli dice: “Ho una canna in mano, l’ho comprata qui sotto da un marocchino a tredici euro. Credo mi abbia fregato, ma era per dimostrare che si può comprare qualsiasi cosa sempre, in qualsiasi posto., La prenda”. Gasparri: “No grazie, e le dico che in questa legislatura non ci sarà mai la legalizzazione della droga. E neppure la legalizzazione dell’eutanasia”.

MAURIZIO GASPARRI

Per chiudere la questione degli audio di Berlusconi su Putin. Lo ammetta, chiede Cruciani, Berlusconi ha detto delle cazzate: “No, non lo dico che ha detto delle cazzate, lei hai sentito tutto il discorso? Io ho parlato con Berlusconi, lui vuole rifare una pratica di Mare, cioè una riunione di tutti i capi di stato dell’Oriente e dell’Occidente. Berlusconi agogna un mondo di questo tipo. Putin sta compiendo un’azione criminale”.

Andrebbe arrestato?: “Sì, ma se dobbiamo far arrestare lui dal tribunale internazionale allora arrestiamo anche Xi Jinping. E’ uno che nega i diritti al proprio popolo. Quando si è votato? Chi decide quanti figli si hanno in Cina? Per anni anni ci sono stati massacri nelle terre contese tra Russia ed Ucraina ed il mondo ha girato la faccia dall’altra parte. Il tema è stato trascurare una guerra che era già in corso”.

MAURIZIO GASPARRI COME FEDEZ - MEME maurizio gasparri foto di bacco (2) aigor gasparri gasparri de nigro foto mezzelani gmt120