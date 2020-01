“DIBBA, MENTRE TU STAI IN FERIE C’È UN MOVIMENTO ALLA DERIVA” – UN MILITANTE LO ACCUSA, DI BATTISTA REPLICA: "SONO IN IRAN PER STUDIARE, APPENA FINITE LE RICERCHE’ TORNERO’" – UN ALTRO ATTIVISTA LO ATTACCA: “RINGRAZIA I 5 STELLE, IL PIÙ GRANDE UFFICIO DI COLLOCAMENTO DEL MONDO” – DIBBA: "MA NON TI VERGOGNI A SCRIVERE QUESTE SCEMENZE?"

«Appena finito di fare le mie ricerche (lo ripeto non sono pagato con denaro pubblico e devo come tutti portare avanti le mie attività) tornerò»: Alessandro Di Battista annuncia così su Instagram il suo ritorno in prima linea nel Movimento. L’ex deputato lo fa — come rileva l’Adnkronos — dopo un battibecco con un attivista che gli rimprovera l’assenza in un momento di estrema difficoltà per il Movimento.

«Mentre tu sei in ferie — scrive demon201181 — c’è un Movimento alla deriva... o stai dentro o stai fuori». Parole che suscitano la reazione di Di Battista, alquanto irritato: «In vacanza a Khorramshar a studiare il conflitto con l’Iraq per poter scrivere in futuro robe che non leggi altrove - risponde - ma tu sei qui a giudicare in modo così superficiale».

Un altro militante, gerardo ansalone, lo attacca: «ringrazia i 5 Stelle, il più grande ufficio di collocamento del mondo». Di Battista contrattacca: «Ma non ti vergogni a scrivere queste scemenze?». Poi conclude: «e io che ci spreco ancora tempo. Vivi nella tua bolla, amico mio. Contento tu».

