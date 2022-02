“DIGNITÀ È CONTRASTARE LA POVERTÀ E LA PRECARIETÀ DISPERATA E SENZA ORIZZONTE CHE MORTIFICA LE SPERANZE” - SERGIO MATTARELLA NEL SUO DISCORSO PER IL GIURAMENTO DA CAPO DELLO STATO (BIS), HA PARLATO A LUNGO DI LAVORO E DISEGUAGLIANZE: “TANTI, TROPPI GIOVANI SONO SOVENTE COSTRETTI IN LAVORI PRECARI E MALPAGATI, QUANDO NON CONFINATI IN PERIFERIE ESISTENZIALI" - VIDEO

Mattarella, lavoro cresce ma troppe donne e giovani esclusi

(ANSA) - "Nell'ultimo periodo gli indici di occupazione sono saliti - ed è un dato importante - ma ancora tante donne sono escluse dal lavoro, e la marginalità femminile costituisce uno dei fattori di rallentamento del nostro sviluppo, oltre che un segno di ritardo civile, culturale, umano. Tanti, troppi giovani sono sovente costretti in lavori precari e malpagati, quando non confinati in periferie esistenziali". Lo dice il presidente Sergio Mattarella.

LORENZO PARELLI

(ANSA) - "La dignità. Dignità è azzerare le morti sul lavoro, che feriscono la società e la coscienza di ognuno di noi. Perché la sicurezza del lavoro, di ogni lavoratore, riguarda il valore che attribuiamo alla vita. Mai più tragedie come quella del giovane Lorenzo Parelli, entrato in fabbrica per un progetto scuola-lavoro. Quasi ogni giorno veniamo richiamati drammaticamente a questo primario dovere della nostra società". Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di insediamento.

Mattarella: standing ovation su basta morti sul lavoro

(ANSA) - Standing ovation dell'Aula di Montecitorio quando il presidente Mattarella parla delle morti sul lavoro. Poco dopo tutti di nuovo in piedi quando il Capo dello Stato ricorda il giovane Lorenzo Barelli.

Mattarella,stiamo confinando giovani in periferie esistenziali

Mattarella, dignità è contrasto povertà e precarietà

(ANSA) - "La nostra dignità è interrogata dalle migrazioni, soprattutto quando non siamo capaci di difendere il diritto alla vita, quando neghiamo nei fatti la dignità umana degli altri. E' anzitutto la nostra dignità che ci impone di combattere, senza tregua, la tratta e la schiavitù degli esseri umani".

Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di insediamento dedicando un lungo "capitolo" alla dignità in tutti i suoi aspetti. "Dignità - ha infatti aggiunto - è diritto allo studio, lotta all'abbandono scolastico, annullamento del divario tecnologico e digitale.

Dignità è rispetto per gli anziani che non possono essere lasciati alla solitudine, privi di un ruolo che li coinvolga". "Dignità - ha detto ancora Mattarella - è contrastare le povertà, la precarietà disperata e senza orizzonte che purtroppo mortifica le speranze di tante persone. Dignità è non dover essere costrette a scegliere tra lavoro e maternità". (ANSA).

Mattarella,dignità pietra angolare del nostro impegno

(ANSA) - "Dignità è garantire e assicurare il diritto dei cittadini a un'informazione libera e indipendente. La dignità, dunque, come pietra angolare del nostro impegno, della nostra passione civile". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo discorso ai Grandi elettori. (ANSA).

Mattarella ricorda Sassoli,testimonianza in cuore italiani

(ANSA) - "Desidero ricordare in quest'aula il Presidente di un'altra Assemblea parlamentare, quella europea, David Sassoli. La sua testimonianza di uomo mite e coraggioso, sempre aperto al dialogo e capace di rappresentare le istituzioni democratiche ai livelli più alti, è entrata nell'animo degli italiani".

Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella cerimonia di insediamento in corso a Montecitorio. "'Auguri alla nostra speranza' sono state le sue ultime parole in pubblico. Aveva appena detto: "La speranza siamo noi", ha citato il Capo dello Stato.

