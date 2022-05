“LA DIPENDENZA DALLA RUSSIA RISCHIA DI DIVENTARE UNA SOTTOMISSIONE” - DRAGHI, ALLA BOCCONI PER RICORDARE ALBERTO ALESINA, SI INCAZZA PER LA MANCATA DIVERSIFICAZIONE ENERGETICA DELL’ITALIA: “LA RISPOSTA IMMEDIATA È PREPARARE UN FUTURO PER NON DIPENDERE PIÙ DALLA RUSSIA. QUINDI ANDIAMO IN AFRICA E OVUNQUE” (ALMENO FINO ALLA PROSSIMA GUERRA)

mario draghi alla bocconi all evento in memoria di alesina 2

(ANSA) - "Abbiamo finalmente affrontato, in Italia, la nostra dipendenza energetica dalla Russia che ora rischia di diventare sottomissione piuttosto che dipendenza": lo ha detto il premier Mario Draghi durante l'evento in memoria del professor Alberto Alesina e la presentazione dell'Alberto Alesina Young Economist Award, un fondo per borse di studio.

"La risposta immediata - ha aggiunto - e' che bisogna preparare un futuro per non dipendere piu' dalla Russia per il gas, utilizzando la globalizzazione e acquistandolo in altri Paesi come in Africa"

mario draghi alla bocconi all evento in memoria di alesina 1 mario draghi alla bocconi all evento in memoria di alesina 3