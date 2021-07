17 lug 2021 10:03

“DIRE CHE ROMA È INGOVERNABILE È UNA BALLA DI CHI NON SA GOVERNARE” – ANCHE VELTRONI SCENDE IN CAMPO PER GUALTIERI CHE RISCHIA DI NON ARRIVARE NEANCHE AL BALLOTTAGGIO - I SONDAGGI, INFATTI, DANNO IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA MICHETTI DAVANTI A TUTTI, MENTRE PER IL BALLOTTAGGIO È LOTTA TRA LA SINDACA USCENTE VIRGINIA RAGGI, E IL CANDIDATO PD, PENALIZZATO DALLA CORSA DI CARLO CALENDA...