“DO YOU SPEAK ENGLISH? YES!” - FLORIS FA L’ASSIST A DI MAIO SUGLI SFOTTÒ PER L'INGLESE DI LUIGINO E LUI SI FA UNA RISATINA A DENTI STRETTI. CHISSÀ SE RIDERANNO ANCHE LAVROV E POMPEO QUANDO DOVRANNO FARE DEI BILATERALI – ''LA VIGNETTA CHE PIÙ MI HA FATTO RIDERE DELLA FINE DEL GOVERNO GIALLOVERDE È QUELLA IN CUI SALVINI MI CHIAMA PER DIRMI CHE ASPETTA UN BAMBINO'' - VIDEO

Da www.corriere.it

LA CRISI TRA DI MAIO E SALVINI BY OSHO

Un siparietto divertente a DiMartedì per concludere l'intervista a Luigi Di Maio, neoministro degli Esteri. Alla domanda di Giovanni Floris se il nuovo titolare della Farnesina sappia parlare inglese, Di Maio risponde: «Yes, very well». Inoltre, in merito alle vignette satiriche della fine del governo gialloverde, il Ministro degli Esteri ha ammesso di aver adorato la vignetta del finto corteggiamento di Salvini: «Tutto falso, chiaramente. In quella vignetta ci siamo io e Salvini al telefono. Con Lui che mi chiama per dirmi di essere in attesa di un bambino, come ultima possibilità per riavvicinarci».

