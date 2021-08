“DOBBIAMO FARE DI TUTTO PER AIUTARE I PAESI CONFINANTI A SOSTENERE I RIFUGIATI" - ANGELA MERKEL FA CAPIRE CHE L’EUROPA NON APRIRA' LE PORTE A CHI SCAPPA DALL’AFGHANISTAN MA PUO’ APRIRE IL PORTAFOGLI PER SOSTENERE CHI SE NE OCCUPERA’ - DRAGHI: “L'IMPEGNO DELL'ITALIA È PROTEGGERE I CITTADINI AFGHANI CHE HANNO COLLABORATO CON LA NOSTRA MISSIONE”

MARIO DRAGHI CON ANGELA MERKEL

AFGHANISTAN: MERKEL, MOLTI MIGRANTI, DOBBIAMO AIUTARE

(ANSA) - "Molte persone cercheranno di lasciare l'Afghanistan e dobbiamo fare di tutto per aiutare i Paesi" confinanti "a sostenere i rifugiati": lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel in relazione alla presa del potere dei talebani nella riunione di oggi della Cdu. Lo riferisce Der Spiegel che cita fonti vicine alla cancelliera. "Il tema ci riguarderà a lungo", ha proseguito Merkel.

draghi merkel

AFGHANISTAN: DRAGHI, ORA PROTEGGERE CHI HA COLLABORATO

(ANSA) - "Il presidente del Consiglio, Mario Draghi ringrazia le forze armate per le operazioni che stanno permettendo di riportare in Italia i nostri concittadini di base in Afghanistan. L'impegno dell'Italia è proteggere i cittadini afghani che hanno collaborato con la nostra missione. Il presidente è in continuo contatto con il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. L'Italia è al lavoro con i partner europei per una soluzione della crisi, che tuteli i diritti umani e in particolare quelli delle donne". E' quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.