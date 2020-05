“DOBBIAMO RIAPRIRE ANCHE SE CI SARANNO PIÙ MORTI” - TRUMP PROVA A FORZA LA MANO PER NON PERDERE CONSENSI: “NON POSSIAMO MANTENERE IL NOSTRO PAESE CHIUSO PER I PROSSIMI 5 ANNI. ALCUNE PERSONE SARANNO COLPITE? SÌ. SARANNO COLPITE DURAMENTE? SÌ. MA DOBBIAMO RIAPRIRE. STIAMO FACENDO TUTTO QUELLO CHE POSSIAMO” - NEGLI STATI UNITI ATTUALMENTE SI REGISTRANO 1,2 MILIONI DI CONTAGI E 71.000 DECESSI…

donald trump 1

Sfidano i suoi 1,2 milioni di contagiati e 71mila morti, che pongono gli Stati Uniti ormai in vetta a tutte le classifiche del coronavirus (la Spagna ha 20.000 contagi e il Regno Unito 29.500 decessi), il presidente americano Donald Trump annuncia di voler riaprire gli Stati Uniti. «Non possiamo mantenere il nostro Paese chiuso per i prossimi 5 anni – ha detto durante una visita a una fabbrica che produce mascherine in Arizona – Alcune persone saranno colpite? Sì. Saranno colpite duramente? Sì. Ma dobbiamo riaprire».

donald trump e anthony fauci 1

Un concetto simile a quello che aveva dichiarato il premier inglese Boris Johnson prima di essere colpito egli stesso dal coronavirus. In una successiva intervista all’Abc, Trump ha ribadito l’idea rispondendo a una domanda sulla possibilità di nuovi morti in seguito alla fine del lockdown negli Usa: «E’ possibile che ce ne siano perché non si resterà bloccati in un appartamento o in casa». Detto questo, ha aggiunto, restano in vigore le regole del distanziamento sociale e le norme igieniche. E rivolgendosi al popolo americano ha detto: «Voglio dirvi: “Vi amo”. Voglio dirvi che stiamo facendo tutto quello che possiamo». Quindi ha aggiunto che le persone rischiano di morire di overdose o suicidandosi se l'economia resta ferma.