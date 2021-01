18 gen 2021 10:01

“DOMANI CONTE AVRÀ LA MAGGIORANZA” - MASTELLA CON IL PALLOTTOLIERE: “I NUMERI SEGUONO IL GOVERNO. L'ERRORE PIÙ GRANDE DI RENZI? CREDERE CHE CI POTESSE ESSERE UN ALTRO PREMIER AL POSTO DI CONTE - E POI RENZI NON È DEMOCRISTIANO, NON SI REGOLA. E ADESSO I SUOI LO STANNO ABBANDONANDO - SONO TUTTI TERRORIZZATI DAL VOTO. ANCHE QUELLI DELL'OPPOSIZIONE - CONTE È GARBATO, FELPATO, LEVANTINO, E PURE UN POCO FIGLIO 'E 'NTROCCHIA…CALENDA DICE CHE NON MI CONOSCEVA? INVECE LO CONOSCO DA TRENT'ANNI…”