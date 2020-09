“DA DOMANI SAREMO ALLA GUIDA DI 15 REGIONI SU 20” - MATTEO SALVINI FA UNA SUPERCAZZOLA PER NON AMMETTERE LA SCONFITTA ALLE ELEZIONI REGIONALI, DOVE L’UNICO CANDIDATO LEGHISTA VITTORIOSO È LUCA ZAIA, CHE RAPPRESENTA UN ALTRO CARROCCIO RISPETTO A QUELLO A TRAZIONE SOVRANISTA DEL CAPITONE

Lega, Salvini: Grazie agli elettori, guideremo 15 regioni su 20

Milano, 21 set. (LaPresse) - "Come sempre e più di sempre, anche questa volta dico grazie ai milioni di Italiane e di Italiani che ci hanno dato fiducia. Se i dati verranno confermati, da domani Lega e centrodestra saranno alla guida di 15 Regioni su 20! E anche dove non ce l'abbiamo fatta, tutti al lavoro con un solo obiettivo: aiutare, proteggere e far crescere la nostra bellissima Italia". Lo ha scritto il leader della Lega, Matteo Salvini, su Facebook.

