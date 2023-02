“DONZELLI E DELMASTRO? LO SBAGLIO POLITICO È DI ENTRAMBI, UNO HA DATO I DATI E L'ALTRO LI HA DIVULGATI” – L’EX MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E SINDACO DI BENEVENTO, CLEMENTE MASTELLA, A “UN GIORNO DA PECORA” RANDELLA I DUE “COINQUILINI D’ITALIA”: “POLITICAMENTE LA RESPONSABILITÀ MAGGIORE È DEL SOTTOSEGRETARIO (DELMASTRO). IO DA MINISTRO MI SONO DIMESSO. I DATI SENSIBILI NON POSSONO ESSER DIVULGATI – SE DOVESSE PASSARE L’AUTONOMIA DI CALDEROLI…” - VIDEO

“Da Un Giorno da Pecora – Rai Radio 1”

Se dovesse passare l’autonomia di Calderoli? “Farò la rivoluzione democratica in piazza, chiamerò i sindaci del mezzogiorno a fare una lunga catena, dalla Sicilia a quei primi cittadini lombardi solidali con noi”. Così Clemente Mastella, ex guardiasigilli e sindaco di Benevento, al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.

Donzelli e Delmastro Delle Vedove? “Sono vicende personali, io da ministro mi sono dimesso. I dati sensibili non possono esser divulgati a meno che non tocchino vicende dello Stato, ma di norma non si danno”. Così Clemente Mastella, ex guardasigilli e sindaco di Benevento, al programma di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. “Lo sbaglio politico è di entrambi, uno ha dato i dati e l'altro li ha divulgati. Forse politicamente la responsabilità maggiore è del sottosegretario”, ha aggiunto Mastella a Rai Radio1. Che voto dà a quanto fatto finora dal Ministro Nordio? “Un sei, è una persona di grande serietà ma è arrivato senza avere le cognizioni della politica e continua a restare come tecnico”.

