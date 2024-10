23 ott 2024 16:19

“DOPO IL CASO BOCCIA LA MOGLIE DELL’EX MINISTRO SANGIULIANO, FEDERICA CORSINI, STAREBBE PENSANDO DI CHIEDERE LA SEPARAZIONE” – LA RIVELAZIONE DI “OGGI” - LA DEPOSIZIONE DELLA GIORNALISTA POTREBBE FAR CAMBIARE ROTTA ALLE INDAGINI SULLA BOCCIA, CHE VERRANNO CHIUSE, SALVO PROROGHE, AI PRIMI DI DICEMBRE E POTREBBERO CONCENTRARSI SU UN NUOVO CAPO D’IMPUTAZIONE: GLI ATTI PERSECUTORI, CHE NON SONO UNA NOVITÀ NELLA BIOGRAFIA DELLA "POMPEIANA ESPERTA". IL 17 AGOSTO, LA BOCCIA MANDÒ ALLA CORSINI, A CUI ERA GIÀ STATA PRESENTATA COME AMANTE DEL MARITO, UN MESSAGGIO IN CUI…