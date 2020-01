“DOTTOR ELEVATO” - CON LA CONSUETA UMILTÀ, BEPPE GRILLO ANNUNCIA “CON UN VELO DI COMMOZIONE” DI AVER RICEVUTO UNA LAUREA HONORIS CAUSA IN ANTROPOLOGIA – IL TITOLO GLI È STATO DATO DALLA “WORLD HUMANISTIC UNIVERSITY”, CON SEDE A MIAMI E IN ECUADOR – SUI SOCIAL LO SPERNACCHIANO PARAGONANDO L’ATENEO ALL’UNIVERSITÀ ALBANESE DEL TROTA - L’ISTITUTO SU FACEBOOK HA 391 MI PIACE E SUL SITO…

Da www.iltempo.it

beppe grillo riceve la laurea honoris causa

Udite udite: Beppe Grillo è diventato Dottore elevato. Già, perché il comico genovese e fondatore del Movimento 5 Stelle ha ricevuto la Laurea Honoris Causa in Antropologia della "World Humanistic University" con sede a Miami e a Quito, capitale dell'Ecuador. Grillo ha annunciato il riconoscimento con un post su Facebook con il quale ha mostrato il meritato "pezzo di carta".

laurea honoris causa a beppe grillo 1

"Con un velo di commozione ieri ho ricevuto la Laurea Honoris Causa in Antropologia. La ’World Humanistic University’ con sede a Miami e a Quito in Ecuador, mi ha conferito la laurea e un dottorato di ricerca in ’Human Sciences’. Ringrazio il Rettore dell’Università, la professoressa Carmina De La Torre e il Presidente dell’Università, il Professor Henry Soria, nonché l’ex console generale dell’Ecuador in Italia, la professoressa Narcisa Soria e il professor Stefano Rimoli, presenti alla cerimonia di consegna", ha scritto su Facebook il nostro.

world humanistic university 1

Divisi gli utenti dei social tra chi si congratula per il titolo e chi ci scherza su azzardando paragoni con la laurea albanese del Trota Renzo Bossi o giocando con il titolo stesso: "Dottore elevato? Adesso e...levati".

beppe grillo

Si tratta però di un riconoscimento internazionale ma dal prestigio abbastanza relativo. La "World Humanistic University" è un istituto che promuove "lo sviluppo umano nella sua integrità per incoraggiare la il rafforzamento della conoscenza come bagaglio tangibile e intangibile dell'umanità", si legge sul sito dell'istituto, redatto in inglese è pieno di strafalcioni. Per citarne un paio, nella Boar of gobernance (è scritta così, invece di board of governance) è sbagliato anche il nome del presidente, che qui compare come Henrry Soria. Una università di nicchia: su Facebook ha 391 mi piace.

world humanistic university laurea honoris causa a beppe grillo