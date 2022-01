27 gen 2022 19:23

“DOVE SONO I FATTI? NON SI SA NIENTE QUI” - ENRICO MENTANA SCUDISCIA IL PD! CHICCO HA PERSO LA PAZIENZA QUANDO DALL’UFFICIO STAMPA DEL PARTITO DEMOCRATICO HANNO SMENTITO UNA NOTIZIA DATA DALLA SARDONI, SECONDO CUI LETTA AVREBBE BOLLATO CASINI COME DI CENTROSINISTRA CON UN “ATTENETEVI AI FATTI” - LA RISPOSTA DEL CONDUTTORE: “QUALI SONO I FATTI? E CHI LI DECIDE, LO STAFF DI ENRICO LETTA? LE RIUNIONI SONO SEGRETE, NON POSSIAMO VEDERE IN STREAMING…”