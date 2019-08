“DOVE VADO SONO CA**I” MIEI”, "CI RALLEGRIAMO CON LEI PER TUTTI I CA**I CUI DEVE BADARE” - LO SCONTRO AL VELENO TRA LAURA RAVETTO E VITTORIO FELTRI SU TWITTER - TUTTO NASCE DA UN ARTICOLO IN CUI IL DIRETTORE DI 'LIBERO' RICORDA COME BERLUSCONI SIA STATO "SFRUTTATO E ABBANDONATO" - ALLE ACCUSE LA RAVETTO AVEVA GIA' RISPOSTO CON UN TWEET SIBILLINO…

Da www.liberoquotidiano.it

Tutto nasce da un articolo di Vittorio Feltri, pubblicato su Libero di domenica 4 agosto, una lettera a Silvio Berlusconi in cui il direttore di Libero ricorda come il leader di Forza Italia sia stato "sfruttato e abbandonato". Ha ripercorso la storia del partito, Feltri, suggerendo a Berlusconi di non prendersela, oggi, con Matteo Salvini ma con i suoi ex fedelissimi, chi insomma come Giovanni Toti non si è fatto troppi problemi a scaricarlo, anche in malo modo. Nella chiusa dell'articolo, il fondatore scriveva: "Stendo un velo pietoso su Laura Ravetto nonché su vari deputati vicini alla Gelmini, un esodo disgustoso".

Parole alle quali aveva fatto seguito un durissimo cinguettio della Ravetto su Twitter: "Un giorno di questi mi rompo i c*** e inizio a raccontare i commenti al veleno su Berlusconi che mi sono stati detti negli anni da sti/ste signori/e che in queste ore tentano di additarmi come traditrice/golpista sui giornali per passare come novelli lealisti". Il riferimento è a chi dava credito alle voci secondo le quali la deputata prenderebbe in considerazione l'idea di avvicinarsi alla Lega di Matteo Salvini, affrancandosi da Forza Italia (lei era infatti presente al teatro Brancaccio, sede della convention di Giovanni Toti, snodo cruciale verso la rottura con Berlusconi).

Ultimo atto della querelle, lunedì mattina. Ad aprire il fuoco, su Twitter, ancora Vittorio Feltri, che fa sapere: "Laura Ravetto di Forza Italia (per ora) mi scrive: Quello che intendo fare e dove voglio andare sono ca*** miei. Ci rallegriamo con lei per tutti i ca*** cui deve badare", conclude tagliente il direttore. E lo scontro continua. Per inciso, sull'edizione cartacea di Libero di oggi, diamo conto in un articolo a firma di Fausto Carioti del fatto che la Ravetto si sfili dai "traditori di Silvio" (la deputata, infatti, ha rilanciato la prima pagina del quotidiano su Twitter):

