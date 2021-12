“DOVEVO FARE QUESTA CONSIDERAZIONE... DA PATRIOTA” – DE LUCA ASFALTA GIORGIA MELONI: “È STATO SICURAMENTE PIÙ PATRIOTA CHI HA GARANTITO LA SALUTE DEI CITTADINI ITALIANI, A DIFFERENZA DEI “PATRIOTI” CHE FACEVANO CORTEI A VIA DEL CORSO SENZA MASCHERINA, O LISCIAVANO IL PELO AI NO-VAX DI TRIESTE E DEL FRIULI CHE HANNO ROVINATO UN’INTERA REGIONE FACENDO AUMENTARE DEL 400% I CONTAGI” - VIDEO

Le parole di Vincenzo De Luca nel corso di un intervento durante l'incontro con i nuovi assunti nei Centri per l’Impiego della Regione Campania. E su Facebook scrive: «È stato sicuramente più patriota chi ha garantito la salute dei cittadini italiani, a differenza dei “patrioti” che facevano le manifestazioni per non adoperare la mascherina o contro le vaccinazioni. Altro che patrioti.

Patrioti sono quelli che si sono assunti la responsabilità di decidere cose utili per l’Italia, non quelli che facevano cortei a via del Corso senza mascherina, o lisciavano il pelo ai no-vax di Trieste e del Friuli che hanno rovinato un’intera regione facendo aumentare del 400% i contagi». Le parole del governatore della Campania si riferiscono al discorso di Giorgia Meloni pronunciato alla chiusura di Atreju, domenica 112 dicembre.

