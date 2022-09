LA “DRAGHETTA” COMINCIA GIÀ A PIAZZARE I SUOI – MAURIZIO LEO, RESPONSABILE ECONOMICO DI FRATELLI D’ITALIA, È STATO ELETTO VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO PRESIEDUTO DA FRANCO FRATTINI – LEO PUNTA A UNA NOMINA A MINISTRO IN UN GOVERNO GUIDATO DA GIORGIA MELONI, MA PER ORA POTRA’ RIMANERE COMODO SULLA POLTRONA DI PALAZZO SPADA…

Estratto dall’articolo di Ilaria Proietti per “il Fatto Quotidiano”

MAURIZIO LEO

Tra una settimana sarà parlamentare e è assai probabile, dato lo standing, che gli riuscirà pure di diventare ministro. Maurizio Leo responsabile economico del partito di Giorgia Meloni però è intenzionato a battere ogni record: due giorni fa mentre gli altri candidati suoi pari continuano a battere palmo a palmo i collegi elettorali nella speranza di guadagnare uno scranno, è stato intanto eletto nuovo vicepresidente del Csm della giustizia amministrativa dove siede da quattro anni come membro laico.

Una nomina, quella a vice di Franco Frattini determinata dalla rotazione degli incarichi nell'organismo ormai scaduto a inizio agosto. I nuovi membri togati eletti nell'organo di autogoverno in rappresentanza dei magistrati amministrativi, sono stati già eletti a luglio, ma per la componente laica dovrà vedersela il nuovo Parlamento e chissà quando dal momento che per questo tipo di elezione è necessario un accordo blindato tra i partiti. [...]

MAURIZIO LEO GIORGIA MELONI

A Palazzo Spada nelle more hanno deciso per la proroga del vecchio consiglio: ergo chi è stato già eletto rimarrà per qualche tempo, forse mesi, in panchina. Il nuovo corso può attendere. [...]

franco frattini MAURIZIO LEO franco frattini MAURIZIO LEO GIORGIA MELONI