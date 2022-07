21 lug 2022 19:29

“DRAGHI È UN AMICO SINCERO E UN GRANDE EUROPEO” – EMMANUEL MACRON IN LUTTO PER LA CADUTA DEL GOVERNO DI “MARIOPIO”. TE CREDO, ORA NON HA PIÙ ALLEATI IN EUROPA E GLI TOCCA CONTRATTARE COI TEDESCHI TUTTO SOLO SOLETTO – “SALUTO IL SUO IMPEGNO A RIFORMARE IL SUO PAESE, HA LAVORATO SENZA SOSTA PER PREPARARE L’AVVENIRE DELL’ITALIA E DELL’UE. HA DATO UN SOSTEGNO INDEFESSO NEL FORNIRE RISPOSTE EUROPEE ALLE NOSTRE SFIDE COMUNI…”