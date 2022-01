18 gen 2022 15:44

“DRAGHI? È COMPLICATO DA RIMUOVERE” - SALVINI ALLONTANA “MARIOPIO” DAL QUIRINALE: “AVERLO A PALAZZO CHIGI MI RASSICURA, POI NON SONO PADRONE DEL DESTINO ALTRUI. DA LUNEDÌ ANDREMO COMPATTI SULLO STESSO NOME, DALL’INIZIO ALLA FINE” - “I CONTENUTI DELLE TELEFONATE E DEGLI INCONTRI LI TENGO PER ME: IO LAVORO PERCHÈ IL CENTRODESTRA SIA UNITO E VOTI COMPATTO.IL 2022 SARÀ COMPLICATO, QUINDI TUTTI DOVREBBERO METTERCI L'IMPEGNO PER GARANTIRE SERENITÀ"