24 mar 2022 16:21

“DRAGHI DEVE ESSERE PIÙ ASSERTIVO VERSO I CETI POPOLARI, IL DISAGIO E’ PIÙ PROFONDO DI QUANTO SI PENSA” - PIERLUIGI BERSANI: “IN ITALIA STANNO AUMENTANDO LE DISUGUAGLIANZE, L’ECONOMIA SI INDEBOLISCE E VIENE DISTRIBUITA MALE. LA PRIMA COSA DA FARE SAREBBE AIUTARE CHI È PIÙ ESPOSTO, CHE NON È SOLO IL POVERACCIO. UN LAVORATORE STIPENDIATO OGGI NON CE LA FA PIÙ. INVECE DI CONCENTRARCI SUGLI EXTRA-PROFITTI PER LE AZIENDE DELL’ENERGIA DOVREMMO PENSARE A UN BLOCCO DI TRE MESI DEI PREZZI DI GAS ED ELETTRICITÀ…”