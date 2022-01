A CHE PUNTO È LA NOTTE DEL QUIRINALE – OGGI ALLE 15 IN CONTEMPORANEA CI SARANNO I VERTICI DEL CENTRODESTRA E DEL CENTROSINISTRA. SALVINI, MELONI E TAJANI TERRANNO UNA CONFERENZA STAMPA PER PRESENTARE LA ROSA DI NOMI, MA DIFFICILMENTE TRA QUESTI CI SARÀ IL FUTURO PRESIDENTE – PER SBLOCCARE LA CANDIDATURA DI DRAGHI SERVE UN ACCORDO PER IL NUOVO GOVERNO – LA SPONDA TRA RENZI E LETTA CONTRO FRATTINI…