12 lug 2022 18:50

“DRAGHI PUÒ GOVERNARE TRANQUILLAMENTE SENZA I 5 STELLE” – PAOLA BINETTI DICE QUELLO CHE IN MOLTI PENSANO IN PARLAMENTO: “DRAGHI ESCA DAL TIRA E MOLLA DI CONTE, LO LASCI STARE E DIALOGHI CON LA NUOVA COMPOSIZIONE FONDATA DA DI MAIO, MA SOPRATTUTTO GOVERNI IL PAESE” – “IL SENATO HA I NUMERI PER APPROVARE IL DECRETO AIUTI SENZA IL M5S, E DRAGHI DOVREBBE FARSENE UNA RAGIONE. CEDERE ALLA RISSA CONTINUAMENTE SOLLECITATA DA UN CONTE CHE VUOLE ALZARE L'ASTICELLA SOLO PER UNA CRISI IDENTITARIA SIGNIFICA SOTTRARRE ENERGIE A UN PAESE IN AFFANNO SU TUTTI I PIANI…”