(ANSA) - Ampio spazio alla crisi di governo in Italia sui giornali francesi in edicola oggi. "Mario Draghi se ne va, l'Italia nell'incertezza", scrive in prima pagina il quotidiano LE FIGARO, aggiungendo. "Lungamente applaudito alla Camera dei Deputati, il primo ministro italiano ha rassegnato le dimissioni al presidente della Repubblica, ieri, all'indomani dell'implosione della maggioranza".

"Draghi fa flop, l'Europa ha paura", scrive LIBERATION, aggiungendo: "Le dimissioni del presidente del consiglio, che ha molto lavorato per la stabilità monetaria, rischia di indebolire l'Unione, già sotto tensione dopo la guerra in Ucraina e il ritorno dell'inflazione": "Inflazione: Draghi si dimette, l'IUe naviga in acque torbide", aggiunge il giornale. Dello stesso tema si occupa LES ECHOS, evocando, tra l'altro, la decisione della Bce, di innalzare i tassi di interesse..

