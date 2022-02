“DRAGHI È STATO CASTIGATO” - DOPO MESI DI SALAMELECCHI E PIGIAMINI DI SALIVA, I MEDIA INTERNAZIONALI SGONFIANO L’EGO DI “MARIOPIO” - “BLOOMBERG”: “IL FALLIMENTO SUL QUIRINALE HA OFFUSCATO LA SUA AURA”, “EL PAIS”: “È INCIAMPATO, HA INCONTRATO LA PRIMA BATTUTA D’ARRESTO” - “REUTERS”: “HA LASCIATO AL PARLAMENTO POCO SPAZIO, E QUESTO SENSO DI ESCLUSIONE GLI È COSTATO IL SOSTEGNO DEI GRANDI ELETTORI”

MARIO DRAGHI

1 BLOOMBERG (USA): "MARIO 'CASTIGATO'. E ORA TEME LA LEGA"

Estratti dell’articolo di “Bloomberg”, pubblicati dal “Fatto quotidiano”

"Chastened". Per la newyorchese Bloomberg Mario Draghi è stato "castigato". Ha perso la partita dell'elezione al Colle e il suo fallimento "ha offuscato l'aura che lo ha aveva aiutato a mantenere in riga una coalizione litigiosa".

bloomberg draghi castigato sul quirinale

(…) "La sconfitta subìta dai principali partiti politici del Paese significa che il primo ministro potrebbe ancora avere il potere per portare avanti la sua agenda nell'ultimo anno del suo mandato".

(…) "Lo stesso Draghi ha chiamato il presidente 80enne e lo ha convinto a rimandare i suoi tanto pubblicizzati piani per il pensionamento".

MATTARELLA DRAGHI

(…) "È stato un risultato sorprendente per molti poiché Draghi era considerato uno dei migliori contendenti. Sebbene l'epilogo finale abbia mostrato che può ancora trovare l'autorità per far allineare i partiti di maggioranza, la saga ha messo in luce l'inesperienza dell'ex banchiere centrale europeo di 74 anni nell'affrontare le correnti politiche trasversali a Roma. L'entità del danno che ha subito diventerà chiara nelle prossime settimane mentre cerca di portare a termine i suoi piani per il riavvio dell'economia".

mario draghi

2 - EL PAÍS (SPAGNA): "IL PREMIER INCIAMPA, CI RIPROVERÀ TRA 2 ANNI"

Estratti dell’articolo di “El Pais”, pubblicati dal “Fatto quotidiano”

Per il País Draghi è "inciampato" sulla politica italiana. "Il presidente del Consiglio italiano - si legge in cima all'articolo del più prestigioso quotidiano iberico - ha incontrato la prima battuta d'arresto della sua carriera non ottenendo la Presidenza della Repubblica", anche se "la rielezione di Mattarella, nonostante tutto, tiene viva la sua candidatura".

(…) "Il presidente del Consiglio aspettava novità sulla propria candidatura, invece ha ascoltato, sorpreso, il leader della Lega mentre gli comunicava che avrebbe appoggiato Elisabetta Belloni". Dopo l'incontro, "l'ex capo della Bce è tornato nel suo ufficio, ha chiamato Enrico Letta e gli ha comunicato il suo stupore".

articolo di el pais sulla mancata elezione di draghi al quirinale

(…) La rielezione di Mattarella è diventata "il male minore" per Draghi, che così "mantiene viva la sua candidatura al Colle entro un paio d'anni, dopo che si saranno svolte le prossime elezioni politiche Se ancora non si sarà stancato delle opacità della politica e continuerà a considerarsi un nonno al servizio delle istituzioni, potrà tentare di nuovo lacorsa alla presidenza della Repubblica". (…)

3 - REUTERS (UK): "TUTTI TRANNE LUI: COSÌ S' È ALIENATO GLI ELETTORI"

Estratti dell’articolo di “Reuters”, pubblicati dal “Fatto Quotidiano”

reuters articolo su draghi e il quirinale

"Tutti tranne Draghi", titola Reuters. Sottotitolo: "Come è fallito un tentativo presidenziale". Il pezzo dell'agenzia britannica, firmato da Gavin Jones insieme ad Angelo Amante e Giuseppe Fonte, si apre così: "Lo scorso fine settimana, per la prima volta nella sua dorata carriera, Mario Draghi ha mancato una promozione".

Una sorpresa, viste le premesse: "Era il favorito dei bookmaker per diventare presidente della Repubblica. Aveva fatto sapere di ambire al prestigioso incarico, con il suo mandato di sette anni e un notevole peso politico.

Ma in otto turni di votazione che alla fine hanno coronato per un secondo mandato il presidente uscente Sergio Mattarella, Draghi non ha mai ottenuto più di cinque voti dai 1.009 parlamentari e delegati regionali che hanno preso parte alle elezioni".

MARIO DRAGHI

(…) “Come il suo predecessore (Giuseppe Conte, ndr), Draghi ha spesso fatto ricorso alla decretazione d'urgenza lasciando al Parlamento poco spazio per discutere e modificare la legislazione. Questo senso di esclusione gli è costato il sostegno tra lo stesso gruppo di persone che eleggono il capo dello Stato".

Una disapprovazione "cresciuta non appena iniziate le votazioni, quando Draghi ha aperto i colloqui con i leader di partito, in quello che è stato ampiamente interpretato come un tentativo di assicurarsi il loro sostegno".

mattarella e mario draghi al quirinale MARIO DRAGHI GIULIO ANDREOTTI la conferenza stampa di mario draghi 4 sergio mattarella sulla lancia flaminia con mario draghi e ugo zampetti conferenza stampa di fine anno di mario draghi 4 MARIO DRAGHI MARIO DRAGHI MEME