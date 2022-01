“DROGATO PROPRIO NO, È PRONTA LA QUERELA, DARÒ I SOLDI A SAN PATRIGNANO” – “IL RIFORMISTA” INSINUA (“FREQUENTI NECESSITÀ DI SALVINI DI ASSENTARSI UN ATTIMO, PER POI TORNARE FRESCO E PIMPANTE”) E IL “CAPITONE” SI INCAZZA – LA SOLIDARIETÀ DI FONTANA, ZAIA E FEDRIGA: “ATTACCHI INACCETTABILI”, “INCONCEPIBILE”, “ODIOSO”

1 - LEGA: SALVINI, RIFORMISTA MI DÀ DEL DROGATO, SI VERGOGNI

(ANSA) - "Fra le centinaia di insulti e attacchi della stampa sinistra, questo lo voglio offrire alla vostra riflessione. Non è un attacco politico dei soliti: razzista, cretino, fascista, imbecille o simili.

No. Nell'articolo del Riformista del 29 gennaio a firma di tale Angela N. si legge di "commenti pesanti sulle frequenti necessità di Salvini di assentarsi un attimo, giusto un attimo, per poi tornare rinfrancato e pimpante".

Ho capito io quello che avete capito voi? Uscirei spesso dall'ufficio, durante le riunioni, per andare a drogarmi in bagno e tornare pimpante… Accetto tutto, ma non questo".

Lo scrive su Facebook - postando uno stralcio dell'articolo citato - il leader della Lega Matteo Salvini. "In questi giorni - scrive ancora Salvini - mi hanno accusato di essere ingenuamente leale e troppo generoso, di fare tante proposte e di fidarmi delle persone, mentre altri - da destra e sinistra - tradivano, fuggivano, dicevano solo No. Accuse che accetto, e di cui anzi vado orgoglioso.

Ma drogato proprio no: questo non fa parte della contesa politica, questo va oltre, vorrei chiedere a questi "giornalisti" di ricordarsi che fuori dai palazzi della politica ho due figli che rispettano e amano il loro papà, che con tutti i suoi difetti è per loro un modello.

Non chiedo rispetto, per qualcuno sarebbe troppo, ma almeno un po' di pudore e vergogna pensando ai bambini, questo sì. Buona domenica a voi amici, comunque la pensiate. E per la signora e il suo "giornale" invece, una bella querela e tanti soldi da dare in beneficenza ai ragazzi di San Patrignano".

Pronta la solidarietà dei gruppi leghisti di Camera e Senato: "Il vergognoso articolo apparso ieri su Il Riformista in cui si insinua che Matteo Salvini sia uscito frequentemente dal suo ufficio per andarsi a drogare in bagno è quanto di più meschino, triste e raccapricciante sia stato scritto in questi giorni.

Anche l'odio politico deve avere un limite. La droga rappresenta dramma e morte e nessuna insinuazione del genere è tollerabile. Il giornale si scusi immediatamente o mostri le prove. C'è chi gioca a inventarsi notizie per avere un briciolo di notorietà, ma su questi temi non si scherza", scrivono Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

2 - LEGA: FEDRIGA, INACCETTABILI ATTACCHI PERSONALI A SALVINI

(ANSA) - "Gli attacchi personali, conditi da insinuazioni di basso livello, mossi nei confronti di Matteo Salvini, sono assolutamente inaccettabili. Per quanto aspro possa essere il confronto, non deve mai valicare l'ambito delle idee per colpire le persone".

Lo dichiara il governatore Massimiliano Fedriga commentando un articolo pubblicato sul Riformista nel quale si sosterrebbe, come interpreta Matteo Salvini in un post sul proprio profilo Facebook, che lo stesso segretario della Lega faccia uso di sostanze stupefacenti.

Nel suo post di un paio di ore fa, Salvini riporta una frase di un articolo pubblicato sul quotidiano il 29 gennaio in cui "si legge di 'commenti pesanti sulle frequenti necessità di Salvini di assentarsi un attimo, giusto un attimo, per poi tornare rinfrancato e pimpante'.

Ho capito io quello che avete capito voi? - chiede Salvini nel messaggio su Fb - Uscirei spesso dall'ufficio, durante le riunioni, per andare a drogarmi in bagno e tornare pimpante… Accetto tutto, ma non questo". Il segretario del Carroccio ha annunciato "per la signora (che firma l'articolo, ndr) e il suo 'giornale', una bella querela e tanti soldi da dare in beneficienza ai ragazzi di San Patrignano". (ANSA).

3 - LEGA: ZAIA, DA RIFORMISTA INSINUAZIONI INACCETTABILI

(ANSA) - "Le insinuazioni de 'Il Riformista' su Salvini sono inaccettabili". Lo dichiara il presidente del Veneto, Luca Zaia, in relazione all'articolo pubblicato oggi dal quotidiano nel quale si legge - cita lo stesso Zaia - di "commenti pesanti sulle frequenti necessità di Salvini di assentarsi un attimo, giusto un attimo, per poi tornare rinfrancato e pimpante".

"Per chi fa politica sulla carta stampata, purtroppo, gli attacchi e gli insulti verso gli avversari sono all'ordine del giorno" aggiunge il presidente veneto. Ma quelle frasi riportate nell'articolo "sono parole inaccettabili, perché diffondono insinuazioni che lasciano volutamente libere interpretazioni anche estreme sulla condotta di una persona, fino al punto che si potrebbe pensare che ci si assenti per drogarsi".

"Questo modo di informare e scrivere ai cittadini - conclude Zaia - è da condannare fermamente, senza se e senza ma. Esprimo vicinanza a Matteo Salvini, uomo, padre e politico per bene che da sempre si batte nella lotta contro la droga".

4 - LEGA: FONTANA "GRAVI INSINUAZIONI SU SALVINI"

(ITALPRESS) - "Trovo inconcepibile e triste che ieri, in un retroscena che chiama in causa un commentatore anonimo, sul Riformista si insinui che Matteo Salvini abbia fatto uso di strane sostanze. È odioso costruire una infamia del genere nascondendosi dietro una fonte anonima.

È vergognoso rivolgere una accusa così grave a Matteo, che ha fatto della lotta a qualsiasi droga uno dei suoi capisaldi politici. Si deve riflettere seriamente su come i media, vivendo in una spirale competitiva permanente, possano provocare danni non solo alle singole persone - fatto gravissimo - ma anche alla qualità della dibattito politico. Il Riformista dovrebbe scusarsi". Lo afferma in una nota il governatore della Lombardia Attilio Fontana.

