19 mar 2021 13:20

“ECR È UNA FAMIGLIA POLITICA CHE NON SI SCIOGLIE” - DA FRATELLI D’ITALIA COMMENTANO L’ANNUNCIO DI ORBAN DI CREARE UN NUOVO PARTITO NAZIONALISTA EUROPEO CON SALVINI E IL PIS DI KACZYNSKI: “PER NOI NON C’È NULLA DI NUOVO. ECR È LA CASA DEI CONSERVATORI EUROPEI” – MA SENZA I POLACCHI LA MELONI RISCHIA DI RIMANERE PRATICAMENTE DA SOLA E AVERE MENO VOCE IN CAPITOLO A BRUXELLES