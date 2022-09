“ELISABETTA, LA GRANDE. PENSAVAMO FOSSE ETERNA…” - BORIS JOHNSON COMMUOVE IL PARLAMENTO BRITANNICO (VIDEO) – NON SONO MANCATI STREPITOSI ANEDDOTI SULLA REGINA, COSÌ POCO AMANTE DEI FASTI CERIMONIALI DA GUIDARE A VOLTE SOLA LA MACCHINA PER LE STRADE DELLA SCOZIA “A VELOCITÀ ALLARMANTE” – QUELLA VOLTA ALLE OLIMPIADI DI LONDRA CON DANIEL CRAIG - VIDEO

«Elisabetta la grande». Così l’ex premier britannico Boris Johnson ha definito la regina Elisabetta, all’indomani della sua morte. Nella seduta straordinaria organizzata nella Camera dei Comuni, è stato proprio Johnson a pronunciare il discorso più apprezzato, al punto da essere giudicato «eccellente» anche da Harriet Harman, veterana del Partito Laburista. In tono commosso e con il suo celebre sense of humour, l’ex premier britannico ha voluto ricordare la regina con un discorso ricco di aneddoti.

«Pensavamo fosse eterna», ha detto a un certo punto, aggiungendo che solo ora il Paese riesce a misurare davvero «l’enormità di ciò che ha fatto per noi». Johnson ha poi ricordato con emozione l’ultimo incontro di appena tre giorni fa a Balmoral, per il passaggio di consegne fra lui e Liz Truss, sottolineando di averla trovata lucida, «saggia» e attenta ai destini del Paese. Ne ha quindi esaltato la figura di guida regale ma al tempo stesso «umile», che ha saputo non solo regnare, ma anche «servire e amare» la sua gente.

Non sono mancati i racconti sulla figura privata della regina, così poco amante dei fasti cerimoniali da guidare a volte sola la macchina per le strade della Scozia «a velocità allarmante». Oppure gli aneddoti sulla sua credibilità di leader globale, giunta a un punto tale che alle Olimpiadi del 2012, quando Johnson era sindaco di Londra, alcuni capi di Stato esteri si rivolsero a lui convinti che Sua Maestà si fosse davvero «lanciata dall’elicottero», nel famoso spot girato assieme a Daniel Craig. Racconti che hanno suscitato sorrisi e commozione nell’aula, raccogliendo per una volta apprezzamenti bipartisan.

