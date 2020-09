26 set 2020 13:27

“EN MARCHE”? NO, RETRO MARCHE! - IL PARTITO DI MACRON HA FATTO LA FINE DEL MOVIMENTO CINQUESTELLE: E’ IN CRISI NERA TRA SCISSIONI, PERDITA DI IDENTITÀ E VUOTO DI IDEE - NATO PER ESSERE "E DI DESTRA E DI SINISTRA", IL PARTITO HA PERSO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA ALL’ASSEMBLEA NAZIONALE E UNO DEI FONDATORI, PIERRE PERSON, HA MOLLATO: “NON PRODUCIAMO IDEE NUOVE”