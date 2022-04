“ENTRO LA FINE DELL'ANNO SI POTREBBE ARRIVARE A UN MANDATO DI CATTURA INTERNAZIONALE PER PUTIN” - L’EX GIUDICE CUNO TARFUSSER: “SE COSI’ FOSSE, LA SUA CAPACITÀ DI MUOVERSI SULLA SCENA INTERNAZIONALE DIMINUIREBBE FORTEMENTE. SE ANDASSE IN UNO DEI 123 PAESI CHE HANNO RATIFICATO LO STATUTO DI ROMA RISCHIEREBBE L'ARRESTO - IL PUNTO È RACCOGLIERE PROVE "GENUINE", COSA NON FACILE IN UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO APERTO. SE CI FOSSERO, LE PROVE PER L'ATTACCO ALL'OSPEDALE E AL TEATRO DI MARIUPOL, LE FOSSE COMUNI E I CIVILI UCCISI NELLE STRADE DI BUCHA BASTEREBBERO PER UN'INCRIMINAZIONE”

Michele Farina per il “Corriere della Sera”

CUNO TARFUSSER

Vladimir Putin ricercato dalla Corte penale internazionale. Ipotesi plausibile?

«Direi proprio di sì. In Ucraina si commettono crimini di guerra ogni giorno. Il punto è raccogliere prove "genuine", cosa non facile in una situazione di conflitto aperto.

putin

È quanto sta cercando di fare la squadra del procuratore generale della Cpi Karim Khan».

Per un mandato di cattura nei confronti del presidente russo e dei suoi generali si dovranno aspettare anni?

«Non credo così a lungo. Ci si potrebbe arrivare entro la fine dell'anno. In questa guerra non bisogna andare lontano per individuare i responsabili e raccogliere le prove».

vladimir putin 1

Nei panni del procuratore Khan come si muoverebbe?

«Cercherei innanzitutto le prove per pochi crimini. Per esempio l'attacco all'ospedale e al teatro di Mariupol, le fosse comuni e i civili uccisi nelle strade di Bucha. Basterebbero per un'incriminazione. La Cpi non deve fare la storia».

Cuno Tarfusser, 67 anni, dal 2009 al 2019 è stato giudice della Corte penale internazionale con sede all'Aia. Anche lui ha firmato il mandato di cattura per il dittatore sudanese Omar al-Bashir, ricercato dalla Cpi per il genocidio in Darfur. «Ho tentato di farlo arrestare, le poche volte che è uscito dal suo Paese».

Bashir è stato arrestato in Sudan nel 2019, ma all'Aia non è arrivato...

cuno tarfusser

«La giurisdizione della Cpi è complementare a quella nazionale. Quindi se la Russia giudicasse seriamente Putin, la Cpi si farebbe da parte».

Finché Putin resta al potere, dorme sonni tranquilli...

«Fino a un certo punto. Se fosse raggiunto da un mandato di cattura, la sua capacità di muoversi sulla scena internazionale diminuirebbe fortemente. Se andasse in uno dei 123 Paesi che hanno ratificato lo Statuto di Roma (che ha dato vita alla Cpi, ndr ) rischierebbe l'arresto. Per lui anche solo questa possibilità rappresenterebbe un danno».

putin

C'è chi propone la creazione di un tribunale Onu ad hoc, come quelli per l'ex Jugoslavia e il Ruanda.

«Un discorso che non ha senso nel caso dell'Ucraina. Quei tribunali furono istituiti dal Consiglio di sicurezza, dove la Russia ha diritto di veto».

Tra i 123 Paesi che sostengono la Cpi non ci sono né la Russia né gli Stati Uniti. Curioso: quando Biden chiede che Putin venga giudicato per crimini di guerra, a quale tribunale penserà mai? A un'altra Norimberga?

«Non ho idea. Si tratta di un paradosso politico. Aggiungo che neppure l'Ucraina ha ratificato il Trattato di Roma, pur chiedendo da otto anni alla Cpi di intervenire».