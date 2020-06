15 giu 2020 20:46

“ERA UNA BELLISSIMA RAGAZZA DI 12 ANNI. SCUSATEMI MA IN AFRICA E’ UN’ALTRA COSA…” – QUANDO INDRO MONTANELLI RACCONTÒ IN TV DELLA SUA SPOSA BAMBINA ERITREA – “A DODICI ANNI QUELLE LÌ ERANO GIÀ DONNE. ERA UN ANIMALETTO DOCILE. E POI OGNI QUINDICI GIORNI MI RAGGIUNGEVA DOVUNQUE FOSSI, CON LA CESTA IN TESTA, MI PORTAVA LA BIANCHERIA PULITA" – “CILINDRO” FU ACCUSATO IN DIRETTA DI STUPRO - VIDEO