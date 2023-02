, A “5 MINUTI” DA VESPA: “FRATELLI D’ITALIA È DIVISO A METÀ TRA CHI È FAVOREVOLE E CHI CONTRARIO ALL’INVIO DI ARMI: LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEVE CONVINCERE I SUOI A NON LASCIARSI PRENDERE DALL’ANSIA DI UN CONFLITTO DI CUI NON VEDONO L’ORIZZONTE”

Ha spiazzato pure l’oracolo. Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research […] non si aspettava […] Elly Schlein issata alla guida del Pd.

Cara Ghisleri. Cosa è successo nella luce fioca dei gazebo democratici?

«I sondaggi davano favorito nei circoli e tra gli iscritti Bonaccini […] Probabilmente con Schlein sono arrivati i più giovani, molti di quelli dei circoli non sono andati ai gazebo, e c’è stato sicuramente l’impegno nei diritti civili della Schlein. Ma il problema vero è un altro...»

[…] «[…] Erano davvero tutti elettori del Pd? Quanto hanno inciso le preferenze dei “vecchi” sponsor della Schlein, Prodi, D’Alema, Franceschini, Orlando e Bettini? Per ora l’analisi è in standby, dobbiamo ancora capire quanto vale adesso il Partito Democratico».

Lei ha detto che la Meloni, pur rimanendo alta la fiducia degli elettiori, comincia ad aver qualche problema nella coalizione. Cosa intendeva?

«Premettiamo che il centrodestra arriva sempre unito alla meta. Ma è indubbio che ci siano posizioni, dall’Ucraina ai balneari, alle posizioni di Berlusconi, che dividono […] Meloni […] sa che bisogna essere generosi anche con le posizioni dei propri compagni di viaggio».

[…] «[…] È ovvio che questo voto […] amplifichi l’area del centro: a bocce ferme si apre un palco importante per Renzi e Calenda. Ma, anche qui: Fioroni, che se n’è andato dal Pd, quanti voti porta con sé? E non è detto che quelli che stavano con Fioroni si spostino tutti verso Azione/Italia Viva».

Tornando al governo: come finirà lo scazzo sui balneari (Meloni/Mattarella contro Lega/Forza Italia). Passerà la Bolkenstein?

«Il tema è una prova di governo. Quando era all’opposizione la Meloni poteva dire tutti i “no” che voleva. Ma se governi devi saper mantenere le posizioni che ci impongono la Ue e il Pnrr. E, nel contempo, però devi tutelare le famiglie di imprenditori delle spiagge che ti hanno votato, consapevole del fatto che i tuoi alleati remino contro. Credo che, alla fine, si troverà la quadra...»

[…] Sulla sospensione del Superbonus 110%- cessione del credito e sconto in fattura- gli italiani, in fondo, l’hanno presa bene...

«Sul Superbonus sono d’accordo col governo. Il 66% diffida della misura ed è per bloccarla; di questo il 31% lo ritiene occasione per speculazione e reati, il 25% spreco di denaro pubblico. In generale ritengono che favorisca le illegalità […] ».

Perché invece avviene il contrario con l’invio di armi all’Ucraina?

«Perché sull’invio delle armi in Ucraina 3 italiani su 4 non crede nella fine della guerra. Solo il 10% è ottimista. E il 48,8% è contro l’invio delle armi, mentre a favore è il 38,3%. Oltre al M5S anche la Lega non è d’accordo al 73%. Mentre Forza Italia e Fratelli d’Italia sono divisi a metà: la Presidente del Consiglio deve in realtà convincere i suoi a non lasciarsi prendere dall’ansia di un conflitto di cui non vedono l’orizzonte».

[…] Draghi compare ancora nell’azione economica del governo compar ancora in controluce. Avviene anche nei pensieri degli italiani?

«Direi di no. Draghi oramai se lo sono dimenticato. Gli italiani hanno la memoria corta, sono sempre pronti per il nuovo eroe o la nuova eroina...».