"ERRORE MIO, DA PAPÀ" – MATTEO SALVINI MINIMIZZA LE POLEMICHE SUL GIRO DEL FIGLIO NELLA MOTO D'ACQUA DELLA POLIZIA, MA NON COMMENTA IL COMPORTAMENTO DEGLI AGENTI CHE VOLEVANO ALLONTANARE UN VIDEOMAKER DI "REPUBBLICA" – DI MAIO: "SONO STUPEFATTO. SPERO CHE I POLIZIOTTI NON PAGHINO PER ERRORI ALTRUI" – IL PD CHIEDE LE DIMISSIONI, MA RENZI SI SMARCA: "LASCIAMO STARE IL FIGLIO…"

matteo salvini con il figlio in spiaggia a milano marittima

VIDEO: IL FIGLIO DI SALVINI SALE SU UNA MOTO D’ACQUA DELLA POLIZIA DI STATO PER UN GIRO DAVANTI ALLA SPIAGGIA

MOTO D' ACQUA DELLA POLIZIA PER LA CORSA DEL FIGLIO SALVINI: «UN ERRORE MIO» `

Simone Canettieri e Emilio Pucci per “il Messaggero”

milano marittima, il figlio di salvini sale nella moto d'acqua della polizia 4

Sulla moto d' acqua guidata dai dipendenti di papà. La breve vacanza di Matteo Salvini a Milano Marittima si conclude in polemica. Ieri il figlio tredicenne del vicepremier, sotto gli occhi del padre, si è divertito in un lungo giro a bordo di una moto d' acqua della Polizia di Stato guidata da un agente. La cavalcata tra le onde è avvenuta a Milano Marittima, a pochi metri dalla spiaggia dove il leader della Lega si è rifugiato in questi giorni per passare qualche momento di relax in famiglia, ma anche per decidere se mandare avanti il governo oppure no.

matteo salvini in spiaggia a milano marittima 5

Per motivi di privacy i poliziotti avrebbero anche cercato di bloccare la registrazione del video, a opera di un giornalista di Repubblica. La questura di Ravenna ha avviato subito un accertamento per un eventuale utilizzo improprio dei mezzi dell' amministrazione.

IL MEA CULPA

milano marittima, il figlio di salvini sale nella moto d'acqua della polizia 6

Il responsabile del Viminale è intervenuto subito per cercare di chiudere il caso: «Mio figlio sulla moto d' acqua della Polizia? Errore mio da papà, nessuna responsabilità va data ai poliziotti, che anzi ringrazio perché ogni giorno rischiano la vita per il nostro Paese», si è affrettato a spiegare. Luigi Di Maio, in tour in Abruzzo per la riorganizzazione del M5S, è rimasto «stupefatto» quando ha visto le immagini. Poi ha commentato con i suoi collaboratori: «Salvini si è scusato, spero solo che i poliziotti non paghino per errori altrui».

milano marittima, il figlio di salvini sale nella moto d'acqua della polizia 3

Oggi Di Maio parlerà in pubblico di questa vicenda. Alfonso Bonafede, ministro della Giustizia, ha cercato di non infierire: «So che la questura sta facendo le sue verifiche, ma non credo che gli italiani perdano il sonno per sapere se il figlio di Salvini fa un giro con una moto d' acqua della Polizia. Mi dispiace per i poliziotti che sono stati messi in difficoltà e credo che i giornalisti abbiano fatto il proprio lavoro. Ma credo che nella vita ci siano della priorità, tra queste per me non c' è quella di commentare questa vicenda». Più pungente il sottosegretario all' Interno Carlo Sibilia (M5s): «Certo, anche a me piacerebbe passare una giornata al mare con i nipotini...».

milano marittima, il figlio di salvini sale nella moto d'acqua della polizia 7

Poi c' è stata la stoccata del leader del M5S in Sicilia Giancarlo Cancelleri: «Questa cosa mi fa incavolare. Ho grande rispetto per le forze di polizia e ogni volta che vengono utilizzate come l' ultimo dei parchi giochi divento pazzo. E mi fa arrabbiare ancora di più che lo faccia tu che sei il Ministro dell' Interno che per fare il figo con tuo figlio stai dando un messaggio sbagliato al Paese. O sei il Ministro dell' Interno o sei il marchese del Grillo».

milano marittima, il figlio di salvini sale nella moto d'acqua della polizia 2

L' AFFONDO

Il Pd non si è lasciato sfuggire la ghiotta occasione proprio nel giorno in cui la maggioranza ha detto no alla calendarizzazione della mozione di sfiducia a Salvini alla Camera per chiedere le dimissioni del ministro. Il fuoco di fila è partito dal dem Emanuele Fiano: «I mezzi delle forze dell' ordine ha detto parlando nell' Aula di Montecitorio - servono a garantire la sicurezza di tutti noi e non servono a far divertire i parenti dei ministri. La notizia del figlio del ministro che usa una moto d' acqua della Polizia: è inaccettabile».

milano marittima, il figlio di salvini sale nella moto d'acqua della polizia 1

Sulla stessa lunghezza d' onda l' ex responsabile delle Riforme, Maria Elena Boschi: «I poliziotti non sono baby sitter». «La nostra solidarietà alla Polizia italiana, di cui siamo orgogliosi, messa ancora una volta in imbarazzo da Salvini, un ministro incompetente e arrogante», ha rincarato la dose la vice segretaria Pd Paola De Micheli. «Mi auguro che le intimidazioni fatte a chi stava riprendendo la cosa in una spiaggia pubblica, siano false», ha osservato il dem Marco Di Maio.

matteo salvini in spiaggia a milano marittima 4

LUIGI DI MAIO E VIRGINIA SABA

«Siamo davvero curiosi di sapere come andrà a finire questa bravata, da cui emerge, al di la' del giretto sulle moto d' acqua che dovrebbero servire alla sicurezza pubblica, pure l' atteggiamento inaccettabile degli operatori di Polizia nei confronti del giornalista che ha filmato la scena», ha affermato Nicola Fratoianni, di Sinistra Italiana. Critiche sono arrivate anche da Piu' Europa.

matteo salvini in spiaggia a milano marittima 6

matteo salvini con la moto d'acqua della polizia in spiaggia a milano marittima

luigi di maio virginia saba 1 milano marittima, il figlio di salvini sale nella moto d'acqua della polizia 11 matteo salvini con il figlio in spiaggia a milano marittima 1 milano marittima, il figlio di salvini sale nella moto d'acqua della polizia 10