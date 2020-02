Mike Bloomberg for years has battled women’s allegations of profane, sexist comments https://t.co/bnyOn8w2cS — The Washington Post (@washingtonpost) February 15, 2020 I would not be where I am today without the talented women around me. I've depended on their leadership, their advice and their contributions. As I've demonstrated throughout my career, I will always be a champion for women in the workplace. https://t.co/WU2FqULgdU — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) February 15, 2020 THE PORTABLE BLOOMBERG - TH... by Alessandro Berrettoni on Scribd

"Non posso cambiare la storia. Ma si impara dai propri errori". Michael Bloomberg pochi giorni fa a Houston ha annunciato il suo sostegno alla comunità afro lanciando la sua campagna Mike for black America e scusandosi ufficialmente e pubblicamente per quando, da sindaco di New York, approvò la prassi dello stop and frisk (ferma e perquisisci) ovvero le perquisizioni senza mandato che colpivano soprattutto le minoranze e i giovani afroamericani (e per cui Trump lo ha definito su twitter "un razzista totale", salvo poi cancellare il post ndr).

E questo è solo l'inizio, e Bloomberg, 78 anni e da tempo nell'olimpo degli imprenditori più influenti del pianeta (secondo Forbes, è il 12esimo uomo più ricco al mondo ndr), lo sa benissimo. La scalata alla Casa Bianca è una gara ad ostacoli (e le elezioni USA 2020 non saranno l'eccezione) e gli scheletri dell'armadio pronti a essere riesumati da stampa e avversari (per lui ma come per tutti i candidati alle primarie dei Democratici in programma il prossimo 3 marzo, nel cosiddetto Super Tuesday ndr).

Uno dei temi più spinosi a cui l'ex Sindaco di New York (dal 2001 al 2013) è invitato a rispondere, riguarda il trattamento delle donne nella sua azienda, la celebre Bloomberg LP, società di servizi finanziari, software e mass media nata nel 1981 che porta il suo nome (e lo ha reso milionario).

Come si legge su The Cut, negli ultimi 20 anni, l'omonima società di informazioni commerciali di Bloomberg è stata citata in giudizio con quasi 40 cause di discriminazione e molestie da parte di 64 dipendenti. A condividere l'agghiacciante statistica, un'indagine del Washington Post, secondo cui l'ambiente della Bloomberg LP sarebbe "tossico e fortemente sessista".

Dunque, mentre il candidato dem sui social si difende dalle dure accuse della testata sottolineando che "non sarebbe dove [è] oggi senza le donne di talento che lo circondano", e di essere grato "della loro leadership, i loro consigli e il loro contributo", sono in molti a puntare il dito sul tycoon di Boston e ad essere scettici sui suoi speech incentrati su tolleranza e inclusione.

Secondo il WP, quando Bloomberg venne a sapere della gravidanza della sua dipendente Sekiko Sakai Garrison (che ha fatto causa al miliardario alla fine degli anni '90) nel 1995, le avrebbe chiesto di interrompere la gravidanza per preservare il posto di lavoro ("Kill it", le parole precise). Frasi negate con insistenza dall'imprenditore ma fortemente ribadite dalla Garrison, che in ogni caso venne licenziata pochi mesi dopo. Sempre nella stessa causa, l'ex impiegata ricorda poi di aver sentito pronunciare questa frese a Bloomberg nei confronti di una collega alla ricerca di una tata: "È un fottuto bambino! ... Tutto ciò di cui hai bisogno è un nero che non deve per forza parlare inglese che sappia salvarlo da un edificio in fiamme". Nelle deposizioni dal caso, che si concluse con un risarcimento privato, Bloomberg però negò ripetutamente le affermazioni definendole "ridicole e scandaloso".

Nel 2001, invece, è il The New York Magazine a pubblicare alcuni estratti di un opuscolo compilato da Elisabeth DeMarse, una dirigente di Bloomberg negli anni 90, in cui venivano catalogate alcune delle presunte osservazioni sessiste e fortemente discriminanti di Bloomberg (definito dalla DeMarse "senza censure" e spesso sopra le righe) tra cui "Se le donne volessero essere apprezzate per il loro cervello, andrebbero in biblioteca invece che a Bloomingdale", oppure "so per certo che ogni donna che si rispetti che passa accanto a dei lavori in corso e non riceve un fischio si girerà e passerà più volte fino a quando non ne avrà uno".

Le frasi imbarazzanti e misogine non finirebbero qui. Sempre secondo la denuncia di Garrison, Bloomberg avrebbe manifestato in più occasioni l'interesse di fare sesso con lei, oltre a sminuirla in continuazione con frasi altamente inappropriate ("Sei ancora fidanzata? Cos'è, è così bravo a letto, o tuo padre lo ha pagato per sbarazzarsi di te?").

Anche un'altra dipendente, Mary Ann Olszewski, ha accusato nel 1996 la Bloomberg LP per essere una società non propensa a "prevenire o ridurre le molestie sessuali" operando invece sul "degrado sessuale per le donne". Proprio a causa di questo ambiente "che permetteva alle molestie di prosperare", la Olszewski ha raccontato (e poi denunciato) di essere stata violentata dal suo supervisore. Dunque, Bloomberg ha definito Trump "una minaccia esistenziale per il nostro Paese e i nostri valori", ma adesso spetta anche a lui fare immediatamente chiarezza.

