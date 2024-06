“FANPAGE” HA SCOPERTO IL SEGRETO DI PULCINELLA: LA MELONI È CIRCONDATA DA TEPPAGLIA NEOFASCISTA. IL DRAMMA, PER LA DUCETTA, È CHE NON POTRÀ MAI FARE PULIZIA DENTRO FRATELLI D’ITALIA. È LEI AD AVER SCELTO O AVALLATO LE NOMINE INTERNE AL PARTITO E ALLA SUA “VERSIONE” GIOVANILE, “GIOVENTÙ NAZIONALE”, TRASFORMANDOLA IN UN CARRIERIFICIO – NELL’INCHIESTA, ANDATA IN ONDA A “PIAZZAPULITA”, I RAGAZZI DI FDI PARLANO DEL SERVIZIO CIVILE TUTTI FELICI DI PRENDERE 500 EURO DALLO STATO PER NON FARE NIENTE (E CON LA MANO FANNO IL SEGNO DI AUMMA AUMMA). SONO GLI STESSI CHE HANNO DEMOLITO IL REDDITO DI CITTADINANZA?

FDI, DE BIASE: INTERROGAZIONE PD A MELONI SU GIOVENTÙ NAZIONALE, SPIEGHI A CAMERE

GIOVENTU MELONIANA - INCHIESTA DI FANPAGE

(askanews) - "I fatti che emergono dall'inchiesta di Fanpage sull'organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia e la sua articolazione a Roma sono inquietanti e richiedono risposte chiare e immediate. Stiamo depositando un'interrogazione parlamentare per chiedere che sia fatta immediata chiarezza.

Se confermate, le accuse che emergono dall'inchiesta richiedono risposte in primis dalla presidente Meloni, tanto sull'aspetto politico della vicenda che su eventuali implicazioni legate al finanziamento dell'organizzazione giovanile. Sono gravissimi i linguaggi violenti e razzisti, è inaccettabile che un'organizzazione giovanile possa organizzare manifestazioni in cui si fa apologia di fascismo". Lo afferma la deputata del Partito Democratico Michela Di Biase.

flaminia pace

FDI,FURFARO(PD):MELONI TACE SU INNI A FURHER HITLER E NAR GIOVENTÙ NAZIONALE

(askanews) - "L'inchiesta di Fanpage andata in onda su La7 a Piazza Pulita è inquietante. Inni al Duce, a Hitler, ai NAR. C'è tutto il peggio della nostra storia. I miti di molti giovani di gioventù nazionale sono i responsabili di eccidi, torture, violenze, omicidi, stragi. Non c'è persona che non abbia visto quel servizio e abbia detto "che schifo".

Ma da Giorgia Meloni e dagli esponenti del suo partito solo silenzi incomprensibili. Perché non riescono a dire che quella roba è vergognosa e verrà punita ed espulsa dal partito? Perché non riescono a dire che non hanno niente a che fare con quelle parole di morte e violenza? Perché non riescono a chiarire che non c'è nessuna doppia morale e che non sono democratici di giorno e fascisti di notte?

inchiesta di fanpage su gioventu nazionale 5

La risposta purtroppo sta proprio nell'inchiesta: quei giovani sono indottrinati, portati da adulti sulla strada dell'ideologia fascista. Con la solita codardia, tipica: gli viene detto di non parlarne con i giornalisti, di non fare foto e video mentre si inneggia al fascismo. Il silenzio di Giorgia Meloni allora diventa chiaro, lampante, illuminante". Lo dichiara Marco Furfaro, deputato e membro della segreteria nazionale del PD, in una nota commenta l'inchiesta di Fanpage su Gioventù Nazionale

FDI, ORFINI (PD): MELONI COMMISSARIERÀ ORGANIZZAZIONE GIOVANILE NEO FASCISTA?

inchiesta di fanpage su gioventu nazionale 18

(askanews) - "Ovviamente appena terminato il G7 Giorgia Meloni commissarierà l'organizzazione giovanile del suo partito ed espellerà quei parlamentari che hanno consentito quanto emerso nell'inchiesta di Fanpage, ovvero una continua e organizzata apologia del fascismo. Vero Giorgia?" Lo scrive su X (ex Twitter) Matteo Orfini, deputato del Partito Democratic

VERDUCCI, INCHIESTA FANPAGE FA PAURA, MELONI CHIARISCA

(ANSA) - "La video inchiesta di Fanpage dedicata alle organizzazioni giovanili di Fdi, da cui sembrano emergere con evidenza condotte e comportamenti di impronta fascista e neo fascista, rende necessario che il ministro Piantedosi riferisca nelle aule parlamentari su quali misure intenda adottare al fine di fare piena chiarezza sui fatti riportati e per impedire rigurgiti e ricostruzione di organizzazioni di chiara marca neofascista". Così in una nota il Senatore Francesco Verducci del Partito Democratico.

inchiesta di fanpage su gioventu nazionale 1

"Dall'inchiesta di Fanpage - aggiunge - sembrano emergere inquietanti contiguità tra le organizzazioni giovanili vicine a Fdi (Gioventù nazionale, Nazione futura e Atreju) con ambienti e personaggi dichiaratamente fascisti se non addirittura neonazisti. Per questi motivi stiamo presentando una interrogazione urgente al ministro Piantedosi. Riteniamo necessario che si faccia luce su tali avvenimenti e che il Parlamento tutto venga a conoscenza di quanto sta accadendo.

inchiesta di fanpage su gioventu nazionale 4

E' necessario che si intraprendano tutte le iniziative indispensabili, secondo quanto la nostra stessa Costituzione prevede, affinché si impedisca, in qualsiasi forma e sotto ogni spoglia, la ricostruzione del partito fascista e le forme di propaganda ad esso legate". "La strategia nazionale contro l' antisemitismo ha tra gli obiettivi principali il contrasto alla diffusione di ogni simbolo legato al fascismo.

E' inaccettabile fare finta di nulla: il Ministro Piantedosi e la Presidente del Consiglio, capo di Fratelli d'Italia, devono chiarire su quanto emerso di così inquietante e pericoloso. Grazie ai giornalisti di Fanpage e alla redazione di Piazza Pulita guidata da Corrado Formigli per il lavoro che stanno facendo", conclude.

QUARTAPELLE, GIOVANI FDI PAGATI DA SERVIZIO CIVILE? CHIARISCANO

inchiesta di fanpage su gioventu nazionale 7

(ANSA) - "È vero che le associazioni giovanili di Fdi impiegano per la propria attività operatori volontari del servizio civile nazionale?" Lo chiede la deputata democratica, Lia Quartapelle, che sottoporrà il quesito in parlamento a seguito di quanto sembra emergere dall'inchiesta di Fanpage dal titolo 'gioventù meloniana'.

"Il servizio civile nazionale - prosegue - che sottostà al dipartimento della presidenza del consiglio dei ministri, e che è quindi sotto diretta responsabilità della presidente Meloni, consiste nella scelta volontaria di dedicare fino a un anno della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio".

flaminia pace

"Non è prevista la possibilità di operare all'interno di partiti politici - ricorda Quartapelle - Se quanto riportato da Fanpage fosse confermato sarebbe molto grave anche alla luce delle attività che appaiono a tutti gli effetti finalizzate all'apologia del fascismo".

inchiesta di fanpage su gioventu nazionale 13 inchiesta di fanpage su gioventu nazionale 10 inchiesta di fanpage su gioventu nazionale 8 inchiesta di fanpage su gioventu nazionale 17 inchiesta di fanpage su gioventu nazionale 16 inchiesta di fanpage su gioventu nazionale 9 inchiesta di fanpage su gioventu nazionale 14 inchiesta di fanpage su gioventu nazionale 15 inchiesta di fanpage su gioventu nazionale 11 inchiesta di fanpage su gioventu nazionale 2 inchiesta di fanpage su gioventu nazionale 12