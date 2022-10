24 ott 2022 09:02

“UN FASCISTONE ADDOMESTICATO AL SENATO, UN TRADIZIONALISTA CATTOLICO ALLA CAMERA, UN HOBBIT DI ULTIMISSIMA GENERAZIONE, E DONNA, A PALAZZO CHIGI. MA NON C’È PATHOS” – GIULIANO FERRARA: “MARIO DRAGHI AVEVA MESSO IN AGENDA UNA ‘TRANSIZIONE SERENA’ E COSÌ È STATO. CI SONO PROBLEMI SERI? SÌ, MA È TALE IL PESO DEL REALISMO DI CIRCOSTANZA CHE SEMBRANO A QUESTO PUNTO PERFINO ESAGERATI. LA 194 È AL SICURO, FAMILISTI E PUTINISTI ABBELLISCONO O IMBRUTTISCONO IL PAESAGGIO DEL PAESE INESSENZIALE E CHIACCHIERONE, NON CI POSSIAMO LAMENTARE. NON C’È PATHOS…”