Volendo ironizzare - ma neanche troppo - si potrebbe affermare che gli obiettivi primari di Giuseppe Conte alla guida del Movimento 5 Stelle siano l’alleanza con il Pd e quella con Fedez. L’ex presidente del Consiglio ha risposto al rapper, che aveva chiesto per il settore dei concerti e dello spettacolo lo stesso trattamento riservato alla politica. A scatenare il marito di Chiara Ferragni è stato proprio un comizio di Conte, che a Cosenza è stato accolto in una piazza gremita, dove si respirava un’atmosfera da concerto o da stadio.

Ed è quindi curioso che sia stato proprio il leader del M5s a rispondere per primo a Fedez: “Mi rivolgo a te e agli artisti che come te stanno lamentando le attuali restrizioni per cultura e spettacolo, mentre gli incontri politici avvengono con piazze gremite di gente. Non va bene - ha dichiarato Conte - infatti sono 4-5 giorni che lo sto dicendo nei punti stampa. Dobbiamo ripartire tutti insieme, non con la capienza all’80% ma al 100%. Ripartire forte e tutti insieme”. Il video di una trentina di secondi pubblicato dall’ex premier è quindi arrivato in risposta a Fedez, autore di un duro sfogo sui social.

“Mi continuo a domandare - ha scritto taggando Conte - perché solo in Italia non si fa letteralmente nulla per introdurre norme e progettualità per far ripartire il mondo dello spettacolo con gli strumenti che oggi sono a disposizione e potrebbero garantire la sicurezza di tutti. E se da una parte il ministero dei beni culturali e il governo non fanno nulla, dall’altra veniamo deliziati da queste immagini festose che rappresentano un vero e proprio schiaffo in faccia per intere famiglie che per voi evidentemente sono inesistenti. C’è un intero settore in ginocchio da due anni, dimenticato da tutti. Fate cag***”, ha chiosato Fedez.

Una reazione pacata, quella di Conte, che Selvaggia Lucarelli non è riuscita a comprendere.

E infatti ha stuzzicato Conte su Twitter: "Cioè, Fedez scrive 'fate cag***' e lui lo promuove a interlocutore. Un mondo fantastico". Con molti dei suoi seguaci che hanno condiviso al 100 per cento. Uno ha scritto: "Un mondo dove il disagio domina". Un altro invece: "Anche lui per un voto si vende facile".

Non è la prima volta comunque che Conte finisce nel mirino della giornalista del Fatto Quotidiano. Proprio sul giornale diretto da Marco Travaglio, infatti, la Lucarelli ha scritto di recente un articolo contro il leader del M5s, usando parole dure. Riferendosi alle sue performance televisive, per esempio, ha scritto: "Finisce di parlare e non sai che ha detto, in quel continuo, sovrumano esercizio di diplomazia e di allergia al conflitto che rischia di renderlo una figura sbiadita. O, peggio, di renderlo il roboante 'avevo ragione io' di Beppe Grillo, che non aspetta altro".

