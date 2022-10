1 ott 2022 09:00

“FERMATEVI E PENSATECI UN’ULTIMA VOLTA: SIAMO STATI CAPACI DI RINUNCIARE A UN PREMIER COME DRAGHI” - FABRIZIO RONCONE: “CON UNO STILLICIDIO QUOTIDIANO DI STUPIDE RICHIESTE, INSOLENZE E VIGLIACCHERIE, LO HANNO COSTRETTO AD ANDARSENE. LUI, IL PIU' BRAVO. QUELLO CHE I POTENTI DEL PIANETA ASCOLTANO (E TALVOLTA TEMONO). HA DETTO CHE NON TORNERA'. POI PERO' E' ANDATO A NEW YORK, DOVE E' STATO PREMIATO COME STATISTA DELL’ANNO 2022. E LI' KISSINGER HA SUSSURRATO: ‘SAPPIATELO: OGNI VOLTA CHE DRAGHI SI E' RITIRATO, NON E' MAI STATO UN RITIRO DEFINITIVO’ (PRENDETEVI UN APPUNTO)”