“FINALMENTE ESISTO” - GIANMARCO NEGRI FINO A CINQUE ANNI FA ERA MARIA, OGGI È IL PRIMO CITTADINO DI TROMELLO, UN COMUNE DI 3700 ABITANTI IN PROVINCIA DI PAVIA - IL PRIMO SINDACO TRANSESSUALE D’ITALIA RACCONTA COME È RIUSCITO A CONVINCERE SE STESSO A NON AVERE PAURA QUANDO A 35 ANNI HA DECISO DI CAMBIARE SESSO E COME È RIUSCITO NELL’IMPRESA DI CONVINCERE MAMMA JOLANDA CHE ERA “UN FIGLIO” E NON “UNA FIGLIA”…(VIDEO)

Nina Verdelli per “www.vanityfair.it”

Gianmarco Negri fino a cinque anni fa era Maria, oggi è il primo cittadino di Tromello, un comune di 3700 abitanti in provincia di Pavia. È il primissimo sindaco transessuale d’Italia. 40 anni, avvocato civilista con una propensione per i diritti LGBT, è stato eletto con il 37,54% dei voti in un comune in cui, alle Europee, la Lega ha superato il 50%.

Occhi verdi da cerbiatto che guardano all’insù, giacca e cravatta e modi più che gentili, Gianmarco ci racconta come ha convinto i suoi concittadini a votare per lui (o meglio, per «la sua squadra»); come ha convinto mamma Jolanda che lui era «suo figlio», non «sua figlia»; come ha convinto se stesso a non avere paura quando, a 35 anni, ha deciso di intraprendere un cambiamento di sesso.

Sforzi, fatica, ormoni, bisturi, un percorso in tribunale. Poi un pianto liberazione: la sua richiesta di essere registrato come uomo all’anagrafe è stata accettata. E Gianmarco ha detto: «Finalmente esisto».

