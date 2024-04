25 apr 2024 10:52

“LA FINE DEL FASCISMO POSE LE BASI PER IL RITORNO DELLA DEMOCRAZIA” – GIORGIA MELONI, DOPO LE POLEMICHE PER LA CENSURA AD ANTONIO SCURATI IN RAI, POSTA SUI SOCIAL UN MESSAGGIO PER IL 25 APRILE: “RIBADIAMO LA NOSTRA AVVERSIONE A TUTTI I REGIMI TOTALITARI E AUTORITARI” – LA DUCETTA STAMANI ERA PRESENTE ALLA COMMEMORAZIONE ALL’ALTARE DELLA PATRIA, CON SERGIO MATTARELLA, MA NON HA IN PROGRAMMA ALTRI EVENTI – SALVINI A SORPRESA SARÀ IN PIAZZA PER CELEBRARE “LA LIBERAZIONE, LA RINASCITA DI UN PAESE…”