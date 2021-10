19 ott 2021 19:22

“LA FINE DELLE INDAGINI SULLA VICENDA OPEN È UN’OTTIMA NOTIZIA” – RENZI SPIEGA: "DOPO DUE ANNI DI INDAGINI EMERGERA' LA VERITA'. NON C’È NESSUN FINANZIAMENTO ILLECITO AI PARTITI PERCHÉ TUTTO È BONIFICATO E TRACCIATO. LA LEOPOLDA NON ERA UNA MANIFESTAZIONE DEL PD (TESI SOSTENUTA DAI PM) - ADESSO RENZI HA 20 GIORNI PER CHIEDERE DI ESSERE INTERROGATO DAL PM TURCO. L’UDIENZA PER L’EVENTUALE RINVIO A GIUDIZIO È ATTESA NELLA PRIMAVERA DEL 2022...