29 mag 2022 16:36

“FINO A CHE SARÒ CAPO DELLO STATO, LA TURCHIA NON DIRÀ MAI SÌ ALL'AMMISSIONE NELLA NATO DI PAESI CHE SOSTENGONO IL TERRORISMO” – ERDOGAN FA UN BEL PIACERE A PUTIN E S’OPPONE IN MODO PRETESTUOSO ALL’INGRESSO DI SVEZIA E FINLANDIA NELLA NATO: “GLI INCONTRI CON LE LORO DELEGAZIONI NON HANNO RISPETTATO LE ATTESE. HELSINKY E STOCCOLMA CONTINUANO A PERMETTERE CHE TERRORISTI PASSEGGINO PER LE LORO STRADE E A PROTEGGERLI CON LA LORO POLIZIA”