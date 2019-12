“FIORAMONTI LASCI IL MOVIMENTO” – 5STELLE NEL CAOS, BUFFAGNI ATTACCA L’EX MINISTRO ("SE SOGNA DI FARE IL CAPO POLITICO O LANCIARE IL SUO MOVIMENTO VERDE SONO CERTO CHE SI DIMETTERA') E LO BACCHETTA PER I RIMBORSI NON VERSATI – LA REPLICA: “IL SISTEMA NON VA, POCA TRASPARENZA” – IL SENATORE RIBELLE PARAGONE ELENCA CHI NON PAGA E ACCUSA ANCHE LA MINISTRA DADONE…

Paola Di Caro per il Corriere della Sera

Non solo nel governo, ma anche nel M5S le dimissioni da ministro dell' Istruzione di Lorenzo Fioramonti provocano polemica, fibrillazioni e una reazione a catena.

Perché andrà trovato il suo sostituto, perché è l' ennesimo scossone per la maggioranza, e perché nel suo partito si apre una guerra interna dagli esiti tutti da verificare. E coinvolge uno dei temi più cari al movimento, quello del versamento di quote di stipendio di parlamentare al partito.

«Mi stupisce che tante voci della leadership del M5S mi stiano attaccando. E per che cosa? Per aver fatto solo ciò che ho sempre detto», si lamenta per cominciare l' ex ministro, dopo che ieri il collega di partito, e viceministro allo Sviluppo, Stefano Buffagni si è aggiunto alle tante critiche che gli arrivavano da area pentastellata. «Se ora Fioramonti sogna di fare il capo politico, o lanciare il suo movimento verde sono fatti suoi legittimi, ma sono certo che si dimetterà.

Non restituisce da dicembre 2018 e non sta quindi rispettando gli impegni presi con i cittadini», denuncia infatti Buffagni riferendosi ai mancati versamenti che gli eletti del M5S devono al Movimento, lasciandosi poi andare alla delusione contro quelli che «oggi sputano quotidianamente contro chi da anni si fa il mazzo in mezzo ai cittadini».

Sul punto dei versamenti però Fioramonti contrattacca: «E' un sistema farraginoso e poco trasparente. Dopo aver restituito puntualmente per un anno, come altri colleghi, ho continuato a versare nel conto del Bilancio dello Stato, e le mie ultime restituzioni saranno donate sul conto del Tecnopolo mediterraneo di Taranto. Invito anche altri del M5S a fare lo stesso, appena il conto sarà attivato».

Parole che suscitano però l' immediata precisazione del ministero dello Sviluppo economico, che fa sapere come, pur non volendo «entrare nel merito politico», ad oggi «è impossibile fare qualsiasi tipo di versamento alla fondazione Tecnopolo mediterraneo di Taranto», visto che «non c' è ancora uno statuto istitutivo della fondazione» e tantomeno quindi un conto.

Insomma, la polemica è aperta. E la alimenta subito il senatore del M5S Gianluigi Paragone - a rischio di espulsione dal Movimento per aver votato contro la manovra - che in un video su Facebook fa i nomi di chi fra i colleghi quest' anno non ha effettuato restituzioni di parte dello stipendio. Fra questi anche il ministro Fabiana Dadone: «È incompatibile, non può stare fra i probiviri!», come «Acunzo, Aprile, Cappellani, Del Grosso, Dieni, Fioramonti, che lo hanno anche fatto ministro, e poi Frate, Galizia, Grande, Lapia, Romano, Vacca, Vallascas, Giarrusso, e ha pagato poco la Nesci, e Carla Ruocco, presidente della Commissione Finanze e che vuole andare a fare la presidente della Commissione di inchiesta sulle banche». Affondo finale destinato al leader: «Di Maio, il capo politico, non lo sapeva o non ha voluto vedere?».

Immediate a questo punto le proteste di altri pentastellati, come Fabio Berardini: «Cosa aspetta il Movimento ad espellere Paragone? Uno che solo grazie al M5S è stato catapultato in Parlamento ed ora continua a sputare nel piatto dove ha mangiato e sta continuando a mangiare».

