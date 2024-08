Da la7.it

VOGLIONO INDAGARE ARIANNA MELONI - PRIMA PAGINA DE IL GIORNALE - 18 AGOSTO 2024

Alessandro Sallusti (Direttore de Il Giornale): "Qualcuno sta indagando, l'ipotesi è che Arianna Meloni abbia commesso dei reati attinenti al traffico di influenze sulle nomine pubbliche recenti. Questo mi risulta con certezza, come vada a finire lo seguiremo nelle prossime settimane".

SALLUSTI

Estratti da open.online

(…) il direttore del Giornale Alessandro Sallusti, che ha parlato della presunta inchiesta per traffico di influenze illecite, conferma che una «fonte autorevole» gli ha detto che qualcuno sta indagando la sorella della premier. Chi? Di certo non a Roma, ovvero la sede naturale di un’inchiesta del genere. Perché alla procura di piazzale Clodio non risulta alcun fascicolo aperto su di lei. E non sono arrivati esposti da cui potrebbe partire un’attività degli inquirenti.

giorgia meloni alessandro sallusti 50 anni del giornale

LA PROCURA DI ROMA SMONTA IL CASO MELONI

Grazia Longo per la Stampa - Estratti

Da una parte, la maggioranza che grida a un complotto della magistratura contro Arianna Meloni, sorella della premier. Dall'altra, il centro-sinistra che bolla la campagna mediatica avviata dal direttore del giornale Alessandro Sallusti come un'operazione di distrazione di massa per non parlare dei veri problemi del Paese.

GIORGIA MELONI CON LA SORELLA ARIANNA

Dopo l'intervento pubblico di domenica sera, in cui paragonava l'attacco a sua sorella a quello nei confronti di Silvio Berlusconi, il capo dell'esecutivo ha scelto il silenzio. Prosegue invece lo scontro politico acceso dal "caso Meloni". Resta un punto fermo: alla Procura di Roma non risulta alcun fascicolo aperto nei confronti di Arianna Meloni. L'ipotesi di un'indagine nei suoi confronti per traffico d'influenze rilanciata da Sallusti resta un'ipotesi. Priva di fondamento. Né, come già raccontato da La Stampa, risultano esposti da cui potrebbe partire un'attività degli inquirenti.

giorgia arianna meloni ALESSANDRO SALLUSTI GIORGIA E ARIANNA MELONI giorgia meloni - la famiglia e fdi - vignetta di ellekappa giorgia arianna meloni