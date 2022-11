2 nov 2022 11:26

“FORSE ALCUNE NORME SONO UN PO' ESAGERATE, MA LE ILLEGALITÀ VANNO CONTRASTATE” – MENTRE LETTA PIGOLA DI GOVERNO LIBERTICIDA, IL GOVERNATORE DELL’EMILIA ROMAGNA STEFANO BONACCINI, IN CORSA PER LA SEGRETERIA DEM, NON PERDE L'OCCASIONE PER MARCARE LE DISTANZE DALL'ANIMA BARRICADERA DEL PD: “OCCUPARE UNO SPAZIO NON AGIBILE, SENZA PERMESSI, METTENDO A RISCHIO L'INCOLUMITÀ DI CHI C'ERA, NON VA BENE”