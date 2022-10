“FORSE ANTONIO TAJANI CE LA FARÀ A PRENDERE IL POSTO DI BERLUSCONI PERCHÉ NESSUNO LO PRENDE SUL SERIO” - FRANCESCO MERLO SI CUCINA IL COORDINATORE DI FORZA ITALIA: “QUESTO AVVIENE SIN DA QUANDO, NEI LICEI DOVE SI FACEVA A BOTTE (È NATO NEL '53) LUI STAVA A DESTRA SÌ, MA DA MONARCHICO, NON DA FASCISTA. NELLA CIURMA DI GOVERNO CHE SI FA AVANTI, MERITA ALMENO UN AUGURIO LA SUA FACCIA A PAGNOTTA E L'ARIA AFFIDABILE DELL'USATO SICURO”

FRANCESCO MERLO

Lettera di un lettore a “la Repubblica”

Caro Merlo, Antonio Tajani, il nostrano principino di Galles è in attesa di accedere al trono di Forza Italia e per un ex-monarchico è il "coronamento" di un sogno. Ma il reuccio, forte del tesoro della sua corona, non ha intenzione di abdicare. L'eterno aspirante, citando le prime parole del film Casablanca , aspetta, aspetta, aspetta...

Antonio Imbrenda - Ancona

Risposta di Francesco Merlo

E però, nella collezione berlusconiana non c'è mai stato un altro delfino accettato da tutti. Ecco la lista: Giovanni Toti, Stefano Parisi, Franco Frattini, Mauro Pili (chi?), Maurizio Scelli, Gianfranco Fini, Pierferdinando Casini, Roberto Formigoni, Corrado Passera, Angelino Alfano, Gianpiero Samorì (chi?), Guido Barilla, Guido Bertolaso. Forse Antonio Tajani ce la farà proprio perché nessuno lo prende sul serio, sin da quando, nei licei dove si faceva a botte (è nato nel '53) lui stava a destra sì, ma da monarchico, non da fascista.

Come si poteva nel '68 prendere sul serio il baciamano, il fiabesco, il carisma anti-illuminista? "Non ho mai amato la nobiltà, ma la monarchia popolare, quella dei vicoli di Napoli, dei martiri di via Medina". Gli chiesi: sanno al Parlamento europeo che sei monarchico? "Non rinnego nulla, ma la monarchia non è tema d'attualità".

Caro Imbrenda, l'inattualità è il suo aspetto più simpatico. Figlio unico di un generale e di un'insegnate, si laureò in Legge e faceva il giornalista. Cominciò al Settimanale (Rusconi) diretto da Ignazio Contu, poi il Gr con Rizzo direttore. Infine Guido Paglia, un fascistone, lo portò al Giornale: scrittura militante ma senza strepiti, non ci provò nemmeno a scimmiottare Montanelli: "Anche lui era monarchico". Nella ciurma di governo che si fa avanti, merita almeno un augurio la sua faccia a pagnotta e l'aria affidabile dell'usato sicuro.

