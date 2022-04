18 apr 2022 18:50

“FORZA COVID, SE MUORE FESTEGGIAMO” - GLI SVALVOLONI NO VAX NON VEDEVANO L’ORA CHE MARIO DRAGHI SI INFETTASSE, E ADESSO SUI SOCIAL ESULTANO, AUGURANDOGLI IL PEGGIO: “LUI AVEVA DETTO 'CHI HA IL COVID MUORE', ORA VEDIAMO”; “CHE GLI VENGA UNA FEBBRE A 40”; “UNA CAPATINA IN TERAPIA INTENSIVA NO?”; “PECCATO, MI SPIACE TANTO. MA SE SI TOGLIE DAI COGLIONI FAREMO UNA FESTA MEGAGALATTICA” - IN MEZZO A TANTE BESTIALITÀ, QUALCUNO PROVA ALMENO A FAR SORRIDERE: “QUANDO DEVI ANDARE IN AFRICA CON DI MAIO E TI FINGI POSITIVO…”