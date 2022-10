Federico Capurso per “La Stampa”

Vive un momento positivo, Giorgia Meloni. I dati in continua crescita di Fratelli d'Italia sono lì a dimostrarlo: il 2,2 per cento guadagnato in meno di un mese. «Ma è troppo presto per parlare di luna di miele», avverte la direttrice di Euromedia research, Alessandra Ghisleri, commentando le ultime rilevazioni del suo istituto. D'altronde, l'unico strumento di valutazione, in questo momento, «consiste nel discorso fatto da Meloni alle Camere. La gente le dà credito, c'è il desiderio e l'auspicio, soprattutto tra chi ha votato la coalizione di centrodestra, di veder esaudite le promesse elettorali».

Il primo vero banco di prova? La legge di bilancio da mettere in cantiere e le risposte sui temi economici, tra energia e bollette, che spaventano gli italiani. Clima d'attesa, dunque, eppure l'elettorato si muove. A destra FdI e Lega crescono a discapito di Forza Italia, che «paga il prezzo delle divisioni, delle liti, degli audio rubati in cui Berlusconi parla di Russia e Ucraina», spiega Ghisleri. Voti che in gran parte sono stati assorbiti dagli alleati.

A sinistra, invece, il Movimento 5 Stelle mette il naso davanti al Pd. È il segno, questo, che l'atteggiamento di Giuseppe Conte paga, a differenza di quello di Enrico Letta.

«Da quando è iniziata la campagna elettorale il M5S è risalito - sostiene Ghisleri - anche grazie al suo modo di fare opposizione, che è sembrato più concentrato sui temi rispetto al Pd». I dem, al contrario, «parlano molto degli avversari e poco delle loro proposte. Una linea, questa, che non fa altro che dare una mano alla Meloni».

Così, fa notare la direttrice di Euromedia research, «si ottiene la fotografia di un Paese spaccato a metà». Da una parte c'è la coalizione di governo che ottiene il 45,4 per cento dei consensi, in crescita rispetto al 44 per cento delle elezioni; dall'altra, le forze di opposizione attualmente presenti in Parlamento, se unite, ottengono il 48,6 per cento.

«L'opposizione sarebbe molto forte, se riuscisse a trovare compattezza, perché i loro elettori non sono d'accordo con le soluzioni pensate dai partiti di maggioranza per il Paese».

Siamo all'inizio. Si può quindi parlare di «fiducia» nelle capacità del governo di risolvere le criticità più urgenti, non di «soddisfazione». Eppure, sui temi economici, c'è già una prima incrinatura nell'elettorato di centrodestra: si dà poco credito a Meloni e al suo governo. Solo il 38,9 per cento degli intervistati crede che interverrà positivamente su "lavoro e occupazione". Ancora più basso è il dato sulla "ripresa economica nazionale".

Risultati deludenti «perché sui temi economici l'elettorato di Forza Italia è molto più severo rispetto a quello dei suoi alleati». Gli elettori di Lega e FdI, prosegue Ghisleri, sono «molto simili» e i loro giudizi restano «buoni soprattutto sui temi che riguardano "migranti", "sicurezza" e "gestione della pandemia Covid"». Nel complesso però non c'è un singolo tema, di quelli trattati dalla rilevazione, su cui gli intervistati si mostrino in maggioranza fiduciosi.

C'è un'altra questione, poi, legata alla presenza dei partiti moderati in un governo che mostra al mondo un volto di destra. E non riguarda solo le emergenze economiche da affrontare. Il giudizio sulla squadra di ministri, da parte degli elettori di Forza Italia e della quarta gamba centrista (Noi Moderati, che tiene dentro da Lupi a Brugnaro, da Toti a Cesa), non riesce a essere troppo positivo.

Solo il 48,9 per cento di chi ha votato Fi, e addirittura il 21,8 per cento degli elettori centristi, ritiene che questo sia "un governo di alto profilo". Diametralmente opposto il giudizio del mondo leghista e di FdI, positivo per il 72,3 e l'82,9 per cento dei loro elettori. «C'è un tema forte», sottolinea la direttrice dell'istituto: «Nel momento in cui si alzano le attese sull'alto profilo del governo, c'è il desiderio di vedere i propri beniamini nominati ministri». I risultati molto bassi di Fi e Noi moderati «significano che c'è una certa delusione, sotto molti punti di vista».

Resta il desiderio di vedere realizzato il programma elettorale, ma «senza grosse partecipazioni nei ministeri chiave, i loro elettori si sentono sguarniti». Così, opposizioni comprese, solo il 33 per cento degli italiani ritiene che sia un governo di alto profilo. E questa è la prima bruciatura dell'era Meloni. -

